'Mañaneros 360' entrevista este jueves a José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero concede a RTVE su primera entrevista tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. Tendrá lugar este jueves 23 de julio en el programa ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz.

Rodríguez Zapatero estará en el plató del programa de actualidad de La 1 tras el anuncio de su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra el pasado 19 de mayo. Es su primera entrevista en un medio de comunicación también después de su declaración en la Audiencia Nacional a mediados de junio, y se producirá dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso.

La entrevista correrá a cargo del copresentador del programa, Javier Ruiz, y podrá seguirse en directo a partir de las 13:00 horas en La 1 y RTVE Play.