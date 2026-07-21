'Maestros de la Costura Celebrity' celebra su repesca en el hielo

‘Maestros de la Costura Celebrity’ llega al ecuador de la competición y, esta semana, el jurado dará una segunda oportunidad a uno de los expulsados. Primero, los participantes deberán enfrentarse a una prueba doble en la que crearán una prenda upcycling que luego teñirán con tintes naturales, siguiendo los consejos de Tintoremus. El Palacio de Hielo de Madrid acogerá la repesca, donde confeccionarán un look de patinaje artístico y uno de los participantes expulsados regresará al taller como aprendiz de pleno derecho. En la expulsión, los zapatos serán la clave.

Tintes naturales, repesca en el hielo y zapatos

En la primera prueba, el jurado invitará a Lola López y a Clemente Cebrián, fundadores de Tintoremus, quienes unen en su proyecto el sector textil y el mundo rural al crear moda consciente con tintes naturales. Además, ellos mismos cultivan y extraen índigo natural en España. La prueba constará de dos fases, primero deberán confeccionar una prenda a partir de otras piezas de segunda mano, después deberán teñirla con los tintes naturales traídos por los invitados.

El taller se trasladará a un territorio tan puro como evocador: el hielo y se adentra en el universo del patinaje artístico. Diseñar vestuario para patinar es un arte complejo, porque el cuerpo necesita libertad y, al mismo tiempo, el traje debe brillar. El Palacio de Hielo de Madrid, una de las 12 pistas de medidas olímpicas en España, acogerá además la repesca. Cada equipo diseñará y confeccionará un look de patinaje artístico, masculino o femenino, elegante y elaborado inspirado en el vestuario que suele lucir la pareja formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, una de las parejas que compitieron por España en danza sobre hielo en los últimos Juegos olímpicos de Invierno. Los exaprendices lucharán por volver a ‘Maestros de la Costura Celebrity’ confeccionando un body a para un grupo de niñas patinadoras.

En la prueba de expulsión, los zapatos serán la clave. Son una parte esencial de cualquier look y dicen mucho de nosotros. El jurado invitará a Pepe Amat, director creativo de la firma Magrit, cuarta generación de una empresa familiar española dedicada desde hace casi un siglo a calzar a las mujeres más exigentes de todo el mundo. Los aprendices diseñarán y confeccionarán un look que encaje con los zapatos que el invitado traerá a cada uno de ellos. Lorenzo Caprile no dejará pasar la oportunidad y presentará su propio diseño de unos zapatos.