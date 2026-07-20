'Dog House' regresa este martes a La 1 con una segunda temporada más ambiciosa y emotiva

Tras el éxito cosechado el pasado verano, 'Dog House' vuelve a La 1 este martes 21, Día Mundial del Perro, con una nueva temporada que amplía horizontes y multiplica la emoción. El programa presentado por Chenoa consolida su apuesta por la adopción responsable y suma nuevas historias, nuevos personajes y acciones especiales que convierten esta entrega en la más completa hasta la fecha.

Producido por RTVE y por BOXFISH, esta nueva temporada recorre España para encontrar a las personas y familias que buscan un compañero de vida. Como en la primera temporada, cada caso es único: historias de superación, de soledad, de amor, de segundas oportunidades. Historias reales que demuestran que la conexión entre un ser humano y un perro puede cambiarlo todo. Chenoa y el equipo de voluntarios de ‘Dog House’ tratarán con empatía y sensibilidad a todas esas personas y también narrarán las historias de cada perro, a veces muy duras y dramáticas, a fin de dar visibilidad a una realidad que habría que intentar cambiar.

Las novedades de esta temporada En esta segunda temporada de 'Dog House' se incorporan acciones especiales que amplían el alcance del programa. El equipo visita a la Selección Española Femenina de Fútbol, actual campeona del mundo, para destacar los beneficios que los animales pueden aportar al rendimiento y bienestar de los deportistas de élite. Una experiencia inédita que une el deporte y el amor por los perros. Asimismo, se vivirá el primer encuentro entre una persona invidente y su perro guía, en colaboración con la ONCE. Un momento único e irrepetible que nunca antes había sido contado en televisión. El programa descubre el mundo de las casas de acogida, esos hogares voluntarios y temporales que ofrecen a los perros abandonados un refugio de amor mientras esperan ser adoptados definitivamente. Una forma de ayudar que muchos desconocen y que el programa pone en valor. En esta línea, la actriz Nathalie Seseña se suma a la causa y se convierte en casa de acogida para uno de los perros del programa, demostrando su compromiso con la protección animal.

Primer capítulo de la temporada La segunda temporada de ‘Dog House’ arranca con historias llenas de emoción, esperanza y segundas oportunidades. Una familia llega al albergue impulsada por el poema que su hija ha escrito al programa, convencida de que ha llegado el momento de encontrar a su compañero ideal. Mientras, una persona mayor afronta una de las decisiones más difíciles de su vida: despedirse de su perro, al que ya no puede cuidar debido a su enfermedad. También se verá a una divertida pareja que busca un nuevo amigo para equilibrar la energía de su perra más traviesa; a unos padres primerizos que se enamoran de una perrita marcada por los miedos; y a una madre y una hija brasileñas dispuestas a abrir su hogar a un nuevo miembro de la familia. Además, un niño con diabetes busca mucho más que una mascota: un compañero de vida con quien compartir cada día. Historias de encuentro, despedida y amor incondicional que demuestran el poder transformador de la adopción.