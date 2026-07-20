Celebración de España como campeona del Mundial: agenda, recorrido, cortes de tráfico y transporte

Después de 16 años, España se vuelve a proclamar campeona del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Un gol de Ferrán Torres en el minuto 106', 10 minutos antes de la diana de Andrés Iniesta en 2010, ha dado la victoria a los de Luis de la Fuente ante la Argentina de Lionel Messi. El astro argentino se quedó sin su segundo mundial.

Madrid se convertirá la tarde de este lunes en el epicentro de la celebración con miles de aficionados acompañando al equipo en un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

Con motivo de este evento, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad que implicará cortes de tráfico, desvíos de autobuses y refuerzos en Metro y EMT para facilitar los desplazamientos de los asistentes.

Agenda de actos de la celebración de la selección española A partir de las 14:30, después de 39 días disputando la cita mundialista, la selección española pisará el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Inicialmente estaba previsto que el vuelo llegase a las 12:50, pero el avión va con retraso. La jornada festiva contará con una recepción institucional y un recorrido por las principales calles de Madrid antes del acto central con la afición. Entre los eventos previstos destacan: Recepción oficial a la selección española en el Palacio de la Zarzuela y en Moncloa

Recorrido del autobús de los campeones por el centro de Madrid.

Acto de celebración junto a miles de aficionados en Cibeles. Se recomienda acudir con suficiente antelación debido a la gran afluencia de público prevista. El Ayuntamiento prevé que más de 60.000 personas acudan al centro de la capital a celebrar el triunfo.

Cortes de tráfico por la celebración: calles afectadas Desde primera hora de este lunes se trabaja en el montaje del escenario de Cibeles, cuyo desmontaje se extenderá hasta la madrugada del martes. Por ello, ya desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V. También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros. Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez. Los cortes de tráfico en las calles anteriormente señaladas y viales aledaños podrán verse ampliados o modificados en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad. La Policía Municipal regulará la circulación en función de la evolución del evento y del número de asistentes.

Plaza de Cibeles en Madrid: ¿por qué es un lugar clave? La Plaza de Cibeles volverá a convertirse en el punto más simbólico de la celebración del deporte español. Como ha ocurrido en otros grandes éxitos de la selección, la Eurocopa 2024 y del Real Madrid, este enclave reunirá a miles de aficionados para celebrar el título mundial conseguido por el conjunto nacional adiestrado por Luis de la Fuente. Por este motivo, será también una de las zonas con mayores restricciones de movilidad y seguridad durante toda la jornada.

Cómo afectará la celebración de España al transporte público El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para desplazarse hasta el centro de Madrid. La elevada afluencia de personas hará que el acceso en vehículo privado resulte especialmente complicado, tanto por los cortes de tráfico como por la falta de aparcamiento en las zonas próximas al recorrido. Además, algunas líneas de autobús modificarán sus itinerarios mientras permanezcan activas las restricciones de circulación.

Metro de Madrid y EMT refuerzan servicios: guía El Metro de Madrid y EMT reforzarán el servicio durante la celebración para absorber el incremento de viajeros. Las estaciones situadas en el entorno del recorrido podrán registrar controles de acceso, cierres puntuales o limitaciones de entrada por motivos de seguridad, dependiendo de la afluencia de público en cada momento.

Aparcar en Madrid durante la celebración de España: recomendaciones Encontrar aparcamiento en el centro será especialmente complicado durante toda la jornada. Las principales recomendaciones son: Evitar acceder en coche al centro de Madrid.

Utilizar aparcamientos disuasorios en la periferia.

Continuar el trayecto en Metro, Cercanías o EMT.

Consultar previamente las restricciones de tráfico antes de iniciar el viaje.

Horarios de los cortes de tráfico Los cortes de circulación comenzarán varias horas antes del inicio de la celebración y se irán ampliando conforme avance el recorrido de la selección española. Las restricciones permanecerán activas hasta la finalización de los actos y la desconcentración de los asistentes, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales durante toda la jornada.