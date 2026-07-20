Todos los goles que han llevado a España hacia su segunda estrella en el Mundial 2026

España se ha proclamado por segunda vez campeona del mundo. Ferran Torres, el goleador oportuno, el jugador que no necesita deslumbrar para convencer con su eficacia, marcó el gol que necesitaba España para bordar en su pecho la segunda estrella, un segundo título que luchó ante una plana selección argentina, que jugó toda la prórroga con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández y en la que apenas apareció Leo Messi, en su despedida de la Copa del Mundo.

Ferran metió el gol de Iniesta, el que como el manchego dieciséis años antes, en Johannesburgo, saca a la calle a todo un país que se identifica con una idea. Por juego y actitud, por no convertir cada disputa en una batalla, como quería Argentina, la Roja es una justa campeona, un equipo que ha dejado por el camino a Portugal, Bélgica, Francia y, en el último momento, al hasta ahora rey del torneo.

La selección española ha cuajado un torneo impecable. Tan solo tropezó en el partido de debut con un empate sin goles contra Cabo Verde. El resto de encuentros los ha saldado con victorias. La fase de grupos la completó con una goleada contra Arabia Saudí (4-0) y con una victoria por la mínima ante Uruguay (1-0). En dieciseisavos, España pasó por encima de Austria (3-0), en octavos tocó sufrir contra Portugal hasta que Mikel Merino marcó el tanto del triunfo en los últimos instantes (1-0), contra Bélgica también fue Merino el autor del gol de la victoria (2-1) y en semifinales se ganó a Francia con una exhibición y dos goles (2-0).

Repasamos todos los goles que han hecho a España campeona del mundo por segunda vez, empezando por los más recientes:

Ferran Torres contra Argentina (1-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 El vídeo de un gol que ya es historia del fútbol español: Ferrán nos da la segunda estrella | Mundial 2026 Gooooooool. Gooool de Ferrán, en la jugada ensayada que España lleva probando desde el partido de Cabo Verde. Llega el gol de España. Ver ahora

Pedro Porro contra Francia (0-2) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Pedro Porro en el minuto 57 del Francia - España (0-2) | Mundial 2026 Golazo de España. Preciosa jugada colectiva que acaba con una asistencia de Olmo a Pedro Porro que se planta contra Maignan y no perdona. Ver ahora

Oyarzabal contra Francia (0-1) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de penalti de Mikel Oyarzabal en el minuto 22 del Francia - España (0-1) | Mundial 2026 Mikel Oyarzabal abre el marcador con un gol de penalti Ver ahora

Merino contra Bélgica (2-1) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Merino en el minuto 87 del España - Bélgica (2-1) | Mundial 2026 Otra vez Mikel Merino, llega al rechace de un golpeo de Cubarsí que no consigue atrapar Lammens. Se adelanta España otra vez en el partido. Ver ahora

Fabián Ruiz contra Bélgica (1-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Fabián Ruiz en el minuto 29 del España - Bélgica (1-0) | Mundial 2026 Marca España, marca Fabián que le da la razón a De la Fuente. Gran pase de Lamine, buen golpeo y mejor parada de Courtois, pero Fabián no perdona en el rechace. Ver ahora

Mikel Merino contra Portugal (0-1) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Merino en el minuto 91 del Portugal - España (0-1) | Mundial 2026 Merino adelanta a España en el descuento Ver ahora

Oyarzabal contra Austria (3-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 89 del España - Austria (3-0) | Mundial 2026 Sentencia Oyarzabal tras un regalo de Cucurella, la defensa de Austria hace aguas. Ver ahora

Pedro Porro contra Austria (2-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Pedro Porro en el minuto 66 del España - Austria (2-0) | Mundial 2026 Continúa el monólogo de España, la lucha Cucurella la centra Baena y la remata Porro al fondo de la red. Ver ahora

Oyarzabal contra Austria (1-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 35 del España - Austria (1-0) | Mundial 2026 El que la sigue la consigue. Se adelanta España en una jugada que empiezan Rodri y Pedri y que acaba Oyarzabal. Ver ahora

Álex Baena contra Uruguay (0-1) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Alex Baena en el minuto 41 del Uruguay - España (0-1) | Mundial 2026 Primero del partido. Aparece Baena para buscar portería aprovechando el fallo de Muslera. Se adelanta España . Ver ahora

Tambakti, en propia puerta, contra Arabia Saudí (4-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol en propia de Hassan Tambakti en el minuto 49 del España - Arabia Saudí (4-0) | Mundial 2026 Hassan Tambakti marca en propia tras un remate de Marc Cucurella para sumar el cuarto gol de España Ver ahora

Oyarzabal contra Arabia Saudí (3-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 23 del España - Arabia Saudí (3-0) | Mundial 2026 Mikel Oyarzabal marca tras una asistencia de Dani Olmo de cabeza el 3-0 de España contra Arabia Saudí, el segundo en su cuenta particurlar Ver ahora

Oyarzabal contra Arabia Saudí (2-0) Copa Mundial de la FIFA 2026 Gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 21 del España - Arabia Saudí (2-0) | Mundial 2026 El delantero de la selección española sumó el segundo en el marcador con un gol en el area saudí. Ver ahora