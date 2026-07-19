España - Argentina, en directo hoy en vídeo la final del Mundial 2026
- España busca su segundo Mundial 16 años después
- Sigue en directo la última hora de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en RTVE Play
39 días después, llega el final, el partido número 104. España y Argentina se citan este domingo 19 de julio en la gran final para disputar el partido con el que sueña cualquier futbolista: el que decide al Campeón del Mundo.
Tras un recorrido impecable de ambas selecciones, solo queda un último paso hacia la gloria. El encuentro comenzará a las 21:00 h y podrá seguirse en directo por La 1 y RTVE Play. Desde aquí te contaremos, minuto a minuto y en tiempo real, todo lo que ocurra en una noche que promete quedar para la historia del fútbol.
España - Argentina, en directo hoy | Mundial 2026
España
Argentina
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12:05
El partido que siempre soñamos. Creo que no hay un apelativo mejor para definir el duelo que este domingo van a jugar España y Argentina en Nueva Jersey y que paralizará el mundo durante unas horas. También encaja denominarlo "El partido de nuestras vidas", como lo llamó Rodrigo Hernández, aunque siempre de la mano de aquella maravillosa noche del 11 de julio de 2010 en Sudáfrica en la que vivimos la primera estrella. La previa con el corazón de Adrián Herrero, enviado especial:
España - Argentina: el partido que siempre soñamos decidirá un Mundial
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12:00
Aunque la programación especial comenzará mucho antes y en Teledeporte llevamos desde primera hora con la redifusión de programas, resúmenes y capítulos de la docuserie 'Denominación de Origen'. Este es el menú de directos:
- 14:00 PROGRAMA ‘ESTADIO 2 MUNDIAL’
- 16:30 PROGRAMA ‘GRAN ESTADIO MUNDIAL’
- 17:55 PROGRAMA ¡OJALÁ LA SEGUNDA!
- 19:30 PROGRAMA ‘NY ¡LA FINALÍSIMA!’
- 20:45 PARTIDO ESPAÑA - ARGENTINA
- 23:30 (si no hay prórroga) PROGRAMA 'ESTUDIO ESTADIO MUNDIAL'
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12:00
Buenos días, España. Este domingo empezamos más tarde con nuestra narración diaria del Mundial, pero esperamos acabar aún más tarde que otros días, alargando una fiesta del fútbol.
ESPAÑA - ARGENTINA, FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026, a las 21:00 en La 1 y RTVE Play