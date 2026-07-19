España - Argentina, en directo hoy en vídeo la final del Mundial 2026

39 días después, llega el final, el partido número 104. España y Argentina se citan este domingo 19 de julio en la gran final para disputar el partido con el que sueña cualquier futbolista: el que decide al Campeón del Mundo.

Tras un recorrido impecable de ambas selecciones, solo queda un último paso hacia la gloria. El encuentro comenzará a las 21:00 h y podrá seguirse en directo por La 1 y RTVE Play. Desde aquí te contaremos, minuto a minuto y en tiempo real, todo lo que ocurra en una noche que promete quedar para la historia del fútbol.