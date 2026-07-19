Tom Cruise, Laura Pausini y Javier Bardem: las otras estrellas de la final del Mundial de Fútbol

La final del Mundial de Fútbol se ha convertido en el foco de todas las miradas, no solo las de los españoles y argentinos que esperan atraer para sus respectivos países la ansiada Copa, sino para muchas celebridades que no han querido perderse uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial.

De esta forma, las cámaras presentes en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey han captado imágenes de estrellas procedentes de distintas partes del globo terráqueo. Aquí, algunas de ellas:

Tom Cruise saluda a sus fans a su llegada al estadio Tom Cruise saluda a los fans a su llegada al Estadio de Nueva York / Nueva Jersey ANGELA WEISS / AFP El actor Tom Cruise, mundialmente conocido por películas como 'Misión Imposible' o 'Top Gun', saluda a los fans a su llegada al estadio de Nueva Jersey / Nueva York para ver el final de la Mundial. El actor tiene un profundo vínculo con España, donde ha viajado en múltiples ocasiones no solo para sus rodajes sino también por motivos vacacionales. Además, han sido conocidos romances del actor con actrices españolas como Penélope Cruz o Ana de Armas.

Laura Pausini, en la alfombra roja del Mundial La cantante Laura Pausini, en la alfombra roja del Mundial GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) La cantante Laura Pausini es una de las estrellas que verá en directo de la final del Mundial. La italiana tiene también una importante relación profesional con España, donde ha lanzado múltiples discos en español y ha alcanzado un importante número de fans a lo largo de su carrera.

Pujol, el eterno capitán español El exjugador del Futbol Club Barcelona y ex capitán de la selección española Carles Puyol Otro de los que no podía faltar a semejante evento futbolístico es Carles Puyol, quien fuera el capitán de la selección española que ganó el mundial en 2010 y todo un icono para el fútbol español, con una eterna carrera en el Futbol Club Barcelona, pese a estar retirado.

Bardem, un habitual de este Mundial El actor español Javier Bardem acude a la final del Mundial de Fútbol 2026 Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Volviendo al mundo de Hollywood, el actor español Javier Bardem no ha decepcionado y también será testigo en primera persona de este partido en el que España se juega la gloria definitiva en este mundial. Bardem, que suele portar la camiseta de la selección, ha sido uno de los habituales en los partidos de la selección a lo largo del torneo.