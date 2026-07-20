Ferran Torres, el paradigma de la España campeona de los héroes inesperados

Hay selecciones que levantan un Mundial gracias a una estrella. España ha demostrado que también se puede conquistar el planeta sin depender de una sola. Cuando el partido reclamó un héroe, no apareció el nombre que ocupaba las portadas desde hacía semanas, ni el que monopolizaba las conversaciones antes de la final.

Apareció Ferran Torres para convertir la oportunidad en eternidad.

Y eso, precisamente, es lo que mejor define a esta campeona del mundo. Porque el ya histórico gol del 106' no pertenece únicamente al delantero valenciano, sino a una selección que ha convertido la paciencia y la confianza en una forma de competir.

En el torneo de Lamine Yamal, del último baile de Lionel Messi y de todos los focos imaginables, la historia terminó escribiéndola un futbolista que esperó su momento.

Las finales acostumbran a simplificarlo todo. En unos años bastará con recordar quién marcó el gol decisivo y quién levantó la copa para resumir una noche que, en realidad, fue mucho más compleja.

España ganó porque volvió a comportarse como lo ha hecho durante todo el campeonato: con la convicción de que siempre habría un compañero preparado para dar un paso al frente.

La segunda estrella tiene la firma de Ferran, pero el verdadero autor de la obra nace de un engranaje perfecto.

El turno de un gol inevitable Si Ferran Torres terminó decidiendo el Mundial fue porque nunca necesitó reclamar protagonismo antes de tiempo. Cuando cada duelo exigía una solución distinta, siempre aparecía un nombre nuevo. Mientras Lamine Yamal acaparaba focos y Oyarzabal seguía ampliando registros goleadores, el delantero valenciano esperaba. Sin gestos, sin ruido, pero eligiendo el papel más difícil: el de estar preparado para el día en el que el Mundial le señalara. La Roja fue construyendo su camino con una plantilla en la que nadie protesta por esperar y todos parecen preparados para decidir, hasta el punto de convertir el relevo en una de sus mayores fortalezas. Ferran no fue el mejor jugador de España durante el campeonato. Ni falta que hizo. Su gol confirmó algo que Luis de la Fuente llevaba meses construyendo: cualquiera de los 26 convocados podía ser decisivo. En la noche de la final, el instante encontró a su protagonista y no al contrario. Palabra de campeones: desde el "destino escrito" de Ferran hasta "el Mundial más difícil" de Rodri Javier Angulo Por eso el gol de Ferran tiene algo de inevitable. No porque estuviera escrito que fuera suyo, sino porque estaba escrito que alguien aparecería para anotarlo en la historia.

El espectáculo siempre fue el fútbol La FIFA soñó con una final grandiosa y la convirtió en un show de casi cuatro horas. Antes de que el balón echara a rodar, el MetLife Stadium ya había visto desfilar a Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Gustavo Dudamel y hasta a los Muppets. En el descanso llegaron Maddona, Coldplay, BTS, Justin Bieber y Shakira en una actuación concebida para dejar un legado benéfico y acompañar al Mundial más multitudinario jamás disputado: 48 selecciones, 104 partidos y más de 82.000 espectadores en las gradas para la última noche. 00.16 min Shakira: su actuación en el descanso de la Final del Mundial 2026 Pero sobre el césped, ningún foco iluminó tanto como el desmarque de Nico Williams. Ninguna ovación sonó tan fuerte como la que siguió al remate de Ferran Torres. Dentro de unos años, no faltará quien sea capaz de recitar el cartel musical de aquella final, pero todos recordarán quién cosió la segunda estrella sobre el escudo de España.