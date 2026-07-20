Ferran Torres, el paradigma de la España campeona de los héroes inesperados
- El Mundial 2026 volvió a demostrar que la mayor estrella de España siempre fue su equipo
- La Roja anuló a Messi y encontró en Ferran Torres el último paso hacia un segundo título mundial
Hay selecciones que levantan un Mundial gracias a una estrella. España ha demostrado que también se puede conquistar el planeta sin depender de una sola. Cuando el partido reclamó un héroe, no apareció el nombre que ocupaba las portadas desde hacía semanas, ni el que monopolizaba las conversaciones antes de la final.
Apareció Ferran Torres para convertir la oportunidad en eternidad.
Y eso, precisamente, es lo que mejor define a esta campeona del mundo. Porque el ya histórico gol del 106' no pertenece únicamente al delantero valenciano, sino a una selección que ha convertido la paciencia y la confianza en una forma de competir.
En el torneo de Lamine Yamal, del último baile de Lionel Messi y de todos los focos imaginables, la historia terminó escribiéndola un futbolista que esperó su momento.
Las finales acostumbran a simplificarlo todo. En unos años bastará con recordar quién marcó el gol decisivo y quién levantó la copa para resumir una noche que, en realidad, fue mucho más compleja.
España ganó porque volvió a comportarse como lo ha hecho durante todo el campeonato: con la convicción de que siempre habría un compañero preparado para dar un paso al frente.
La segunda estrella tiene la firma de Ferran, pero el verdadero autor de la obra nace de un engranaje perfecto.
El turno de un gol inevitable
Si Ferran Torres terminó decidiendo el Mundial fue porque nunca necesitó reclamar protagonismo antes de tiempo. Cuando cada duelo exigía una solución distinta, siempre aparecía un nombre nuevo.
Mientras Lamine Yamal acaparaba focos y Oyarzabal seguía ampliando registros goleadores, el delantero valenciano esperaba. Sin gestos, sin ruido, pero eligiendo el papel más difícil: el de estar preparado para el día en el que el Mundial le señalara.
La Roja fue construyendo su camino con una plantilla en la que nadie protesta por esperar y todos parecen preparados para decidir, hasta el punto de convertir el relevo en una de sus mayores fortalezas.
Ferran no fue el mejor jugador de España durante el campeonato. Ni falta que hizo. Su gol confirmó algo que Luis de la Fuente llevaba meses construyendo: cualquiera de los 26 convocados podía ser decisivo. En la noche de la final, el instante encontró a su protagonista y no al contrario.
Por eso el gol de Ferran tiene algo de inevitable. No porque estuviera escrito que fuera suyo, sino porque estaba escrito que alguien aparecería para anotarlo en la historia.
El espectáculo siempre fue el fútbol
La FIFA soñó con una final grandiosa y la convirtió en un show de casi cuatro horas.
Antes de que el balón echara a rodar, el MetLife Stadium ya había visto desfilar a Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Gustavo Dudamel y hasta a los Muppets. En el descanso llegaron Maddona, Coldplay, BTS, Justin Bieber y Shakira en una actuación concebida para dejar un legado benéfico y acompañar al Mundial más multitudinario jamás disputado: 48 selecciones, 104 partidos y más de 82.000 espectadores en las gradas para la última noche.
Pero sobre el césped, ningún foco iluminó tanto como el desmarque de Nico Williams. Ninguna ovación sonó tan fuerte como la que siguió al remate de Ferran Torres. Dentro de unos años, no faltará quien sea capaz de recitar el cartel musical de aquella final, pero todos recordarán quién cosió la segunda estrella sobre el escudo de España.
La noche que apagó al '10'
Las grandes finales suelen pertenecer a alguien. A Maradona, a Zidane, a Iniesta, a Messi, a Mbappé. Esta, en cambio, acabó siendo propiedad de una idea. España nunca necesitó que un genio sobresaliera porque consiguió algo mucho más difícil: que Argentina nunca encontrara al suyo.
Lionel Messi había llegado a Nueva York dispuesto a cerrar el círculo de una carrera irrepetible, pero cada vez que levantó la cabeza se encontró con una camiseta roja. Solo había tocado el balón una vez cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la final: en el saque inicial.
España había conseguido algo que durante años pareció imposible: convertir al mejor del mundo en un espectador más durante muchos minutos. El capitán argentino fue creciendo con el paso del partido, pero aquella imagen inicial resumió mejor que ninguna otra el plan diseñado por Luis de la Fuente.
“Así ha sido la reacción de Leo Messi tras la derrota en su último Mundial🥺— Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026
El argentino ha esperado con deportividad a que España levantase la copa para retirarse del campo emocionado.#LaSegundaesNuestra #EspañaSuperestrella #MundialRtve#futbol pic.twitter.com/igZ2ERCPcZ“
Messi acabó encontrando momentos para aparecer, como siempre hacen los jugadores destinados a darle la vuelta al marcador. Pero esta vez nunca consiguió adueñarse del partido.
La última gran función del campeón del mundo terminó chocando contra una selección que no encaraba de manera individual. Mientras muchos esperaban un nuevo capítulo para añadir la cuarta estrella a la leyenda del diez, España escribió el suyo.
El engranaje perfecto
Los nombres cambian; la respuesta, nunca.
Y quizá ahí resida la mayor virtud de esta generación. En un fútbol cada vez más obsesionado con fabricar iconos, España ha preferido construir mecanismos.
Pedri aceptó un papel distinto al de otras grandes citas, aportando pausa y claridad cuando el equipo necesitaba un cambio de ritmo. Olmo, preciso cual reloj. Rodri completó 655 pases (la cifra más alta registrada desde 1966) y Merino se anudó el pañuelico de San Fermín para rescatar eliminatorias con el tiempo en contra.
Eric García y Martín Zubimendi, inéditos hasta la final, respondieron con una naturalidad inesperada de quienes debutaban en el momento de mayor presión.
Fabián dio aire cuando las piernas pesaban, Nico volvió a romper el partido desde un costado y Unai Simón apareció cuando por fin le reclamaron.
Cada uno se ocupó de mantener la máquina en perfecto funcionamiento hasta que Ferran encontró el instante que todos perseguían.
España terminó el Mundial invicta durante 38 partidos consecutivos, superando la mejor racha de una selección europea, que compartían Italia con 37 y Argentina con 36.
Quizá por eso Ferran resumió mejor que nadie el espíritu de esta campeona del mundo cuando repartió el mérito de su gol entre "47 millones de personas". El mérito de una selección en la que nunca importó quién firmaba la portada, sino quién estaba preparado para escribir la siguiente página de la historia.