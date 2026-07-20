Hora y dónde ver la celebración de España, campeona del Mundial 2026, y todos los actos en TV

Hoy, lunes 20 de julio, la selección española celebra junto a su afición la conquista del Mundial 2026. Como ya ocurrió tras la Eurocopa de 2024, la Roja recorrerá las calles de Madrid en un autobús descubierto. El equipo aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aproximadamente a las 14:10 horas y, desde allí, iniciará un recorrido con varios actos institucionales antes de poner el broche final a la jornada junto a miles de aficionados.

Pero para entender la magnitud de esta celebración hay que retroceder 5.882 días. El 11 de julio de 2010, España se paralizó. Por primera vez en la historia, la Selección disputaba la final de un Mundial de fútbol. Bajo las órdenes de Vicente del Bosque y con jugadores como Iker Casillas, Xavi Hernández, David Villa, Sergio Ramos, Carles Puyol y Andrés Iniesta, el combinado nacional llegó a Sudáfrica sin estar entre los grandes favoritos. Incluso cayó en su debut ante Suiza (0-1). Sin embargo, fue creciendo con el paso de las eliminatorias: eliminó a Portugal en octavos, a Paraguay en cuartos y a Alemania en semifinales gracias al inolvidable cabezazo de Puyol que dio el billete a la gran final.

Iker Casillas y los jugadores de la Selección Española con su primera Copa del Mundo Shaun Botterill - FIFA Getty Images

España se preparó para una noche histórica. Las plazas de pueblos y ciudades se llenaron de pantallas gigantes y miles de aficionados salieron a la calle con la camiseta de la selección y la cara pintada de rojo y amarillo. A las 20.30 horas de aquel 11 de julio, un país entero contuvo la respiración. El partido ante Países Bajos fue una auténtica batalla: la parada salvadora de Casillas, la durísima entrada sobre Xabi Alonso y una prórroga eterna que parecía conducir a los penaltis. Hasta que llegó el minuto 116. El balón acabó en los pies de Andrés Iniesta, que marcó el gol más importante de la historia del fútbol español. Entre lágrimas y abrazos, España conquistó su primera Copa del Mundo y la frase "Iniesta de mi vida" quedó para siempre en la memoria de varias generaciones.

16 años después, España vuelve a ser campeona del mundo. El sentimiento es el mismo, aunque los protagonistas han cambiado. La selección de Luis de la Fuente, con jugadores como Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, ha devuelto al país a lo más alto del fútbol mundial. El camino hacia el título también ha dejado guiños a la gesta de Sudáfrica: un debut sin marcar, un cruce con Portugal en octavos, una semifinal ante la Francia de Kylian Mbappé y una final soñada frente a la Argentina de Lionel Messi. Como en 2010, el partido ante la albiceleste se decidió en la prórroga. Y todo gracias a Ferrán Torres. La nueva generación de campeones ha escrito su propia página en la historia con una celebración que volverá a teñir de rojo las calles de Madrid.

09.57 min España - Argentina: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026

En la tarde de hoy el equipo de RTVE Noticias prepara un programa previo a la celebración en el que contará con entrevistas, historias y testimonios del recorrido.

Llegada de España al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Tras conseguir su segundo Mundial de fútbol, 16 años después de lograr el primero, la Selección Española montará en Madrid una gran fiesta. Está previsto que la llegada de la Roja al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se produzca aproximadamente a las 14:10 horas, como en la Eurocopa de 2024. El equipo campeón pisará de nuevo el suelo de su país con el trofeo del torneo mundialista.

Visita a los reyes Felipe VI y Letizia

Las visitas institucionales ocuparán la primera parte de la tarde, siendo recibidos por las máximas autoridades nacionales. A la tarde, los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Leonor abrirán las puertas del Palacio de la Zarzuela al equipo. De seguido, el conjunto nacional se desplazará al Palacio de la Moncloa donde se producirá la visita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de otras autoridades del Ejecutivo.

De Madrid al cielo: el recorrido de la Selección Española

La Selección Española empleará un bus descapotable para saludar a su afición y compartir con ellos el éxito logrado el domingo 19 de julio en Nueva York. Al igual que las campeonas del mundo, la Roja hará en un vehículo de dichas características el recorrido por las calles de Madrid, donde se encontrarán con el público congregado en la fiesta preparada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El despliegue de RTVE para la celebración con España El lunes 20 de julio RTVE prepara una tarde para seguir muy de cerca el camino de los campeones del mundo hasta Cibeles. Previa a la celebración que podrá seguirse desde los diferentes canales de la cadena pública, RTVE Noticias realiza un especial con entrevistas, testimonios e historias para recordar el paso de la Selección Española por el Mundial de Fútbol. También contará con diferentes reporteros situados en diferentes puntos para ver la emoción de los aficionados que quieran ver la Copa del Mundo. El espacio estará conducido por los redactores de la casa y prescriptores del YaTDigo, Isabella Rocafull y Daniel Cargol.