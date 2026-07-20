Muere un menor durante la celebración de la victoria de España en Ciudad Rodrigo, Salamanca

Un menor de 13 años ha muerto durante los festejos de la victoria de España en la final de la Copa del Mundo de fútbol en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Mientras los aficionados celebraban en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, la parte alta se ha derrumbado, cayendo sobre algunas personas que se encontraban en el interior. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

Dos personas han sido atendidas en el centro de salud de Ciudad Rodrigo, una de ellas el menor, que ha fallecido allí. Se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares de la víctima.

A las 00:33 horas, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban del derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo sobre algunas de las personas que se encontraban arremolinadas en el lugar y que habían resultado heridas. Ha sido avisada la Policía Local de Ciudad Rodrigo, la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

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