Mundial 2026, en directo hoy, 20 de julio: los campeones vuelven a España con la Copa del Mundo
El Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México ya ha concluido, pero la fiesta acaba de empezar. La selección española se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia después de vencer a Argentina en la final por 1-0 con gol de Ferran Torres en la prórroga.
Este lunes 20 de julio es el día de los homenajes para los campeones, empezando por la llegada triunfal al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, la recepción en el Palacio de la Zarzuela, en La Moncloa y la rúa por las calles de Madrid hasta acabar en la Plaza de Cibeles con el colofón de la fiesta. Te lo contaremos, minuto a minuto, debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: 20 DE JULIO
-
11:56
Más prensa:
La prensa italiana abrió sus espacios deportivos con el triunfo de España como la confirmación del dominio futbolístico de la selección española y como el relevo generacional definitivo en el fútbol internacional y lo bautizan como un nuevo "mundo rojo" y "el nuevo mundo".
La imagen de Ferran Torres como autor del gol decisivo y la decepción de Lionel Messi tras la derrota argentina centran las portadas y análisis de los principales medios deportivos italianos, mientras que los británicos subrayan que se trata de una "victoria para el fútbol" tras una final "larga, tensa y decepcionante".
-
11:55
El Canal 24 Horas ha entrevistado a Sergi Ruiz, al alcalde de Foios (Valencia), el pueblo de Ferran Torres.
“DIRECTO ¿ El #Canal24horas entrevista a Sergi Ruiz, al alcalde de Foios (Valencia), el pueblo de Ferran Torreshttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/HXt24xWIpK“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 20, 2026
-
11:50
"Los nuevos reyes", titula en portada el principal rotativo deportivo de Francia, L'Equipe, al destacar que "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina" y que el equipo que dirige Luis de la Fuente se concolida como "la mejor selección del siglo XXI", tras ganar su primer mundial en 2010 y tres Eurocopas en 2008, 2012 y 2024.
Al igual que el resto de los medios franceses, L'Equipe mantiene que España dominó en gran medida un partido ante una selección argentina "irreconocible y completamente inofensiva" en la que su gran estrella, Lionel Messi, estuvo "desaparecido".
-
11:48
La prensa mundial se rinde este lunes a los pies de España y tras la victoria de su equipo de fútbol por 1-0 ante la de Argentina en la final del Mundial, con halagos hacia su juego y su coherencia como equipo, que la convierten en "la mejor selección del siglo XXI" (EFE).
Iremos detallando lo que dicen las principales cabeceras a modo de hilo...
-
11:46
El seleccionador argentino Lionel Scaloni se rompió en rueda de prensa. Entre lágrimas, al ser preguntado por su futuro, dijo: "Habría que formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar".
“Scaloni se rompe en rueda de prensa.— Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026
Le preguntan por su futuro: "Habría que formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar".
¿ Fiesta de los campeones del mundo en directo, desde las 18:00 en TDP y @rtveplay #CopaMundialFIFA #MundialRTVE #SomosCampeones pic.twitter.com/sZw8DZhDzd“
-
11:41
La historia de Ferran recuerda a la que en su día protagonizó Andrés Iniesta, el héroe en 2010. El delantero, el tiburón que olió la sangre y desatascó la final del Mundial, hace un par de años hasta pensó en abandonar el fútbol. Superado por las críticas desde las redes sociales, llegó a ponerse en manos de un psicólogo, José Angel Caperán, para superar la situación.
"Nadie confiaba en mí, todo el mundo me criticaba. Yo pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas y aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", admitió el delantero del Barça en el documental "La Liga más allá del gol" (EFE).
-
11:40
España conquistó el Mundial y gran parte del éxito se explica por el liderazgo de Aymeric Laporte en la zaga. Laporte, confesó que "ni en sus mejores sueños" imaginó que levantaría tres títulos con España.
“LAPORTE, ORGULLOSO DE SER ESPAÑOL ¿¿— Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026
España conquistó el #MundialRTVE ¿¿ y gran parte del éxito se explica por el liderazgo de Aymeric Laporte en la zaga. Laporte, confesó que "ni en sus mejores sueños" imaginó que levantaría tres títulos con España. pic.twitter.com/K20wFy3A41“
-
11:28
El buscador de la plataforma Google amaneció este lunes con su logo teñido de 'rojigualda', el escudo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las dos estrellas, tras la consecución de la segunda Copa del Mundo de España al vencer (1-0) a Argentina este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
-
11:20
Puedes seguir el vuelo de la selección española a través de Flight Radar en el enlace:
-
11:17
Pues una última hora:
La selección española aterrizará este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez alrededor de las 14:30, una hora y media más tarde de lo previsto inicialmente.
-
11:10
Domingo histórico en La 1 para celebrar la victoria de España en la final del Mundial con un 45,5% de cuota, mejor dato diario de la cadena pública desde el 25 de mayo de 2002. El triunfo de la Selección frente a Argentina se convierte en el partido más visto de la historia de los Mundiales, superando en 1,5 millones espectadores a la final de 2010 entre España-Holanda.
-
11:00
Tristemente no vamos a poder estar todos en la fiesta de este lunes. Tenemos que lamentar la muerte de un menor en Ciudad Rodrigo por un accidente en la celebración y un joven de 20 años en Sonseca que sufrió convulsiones mientras veía el partido y falleció por causas aún sin determinar.
-
10:50
Hay selecciones que levantan un Mundial gracias a una estrella. España ha demostrado que también se puede conquistar el planeta sin depender de una sola. Cuando el partido reclamó un héroe, no apareció el nombre que ocupaba las portadas desde hacía semanas, ni el que monopolizaba las conversaciones antes de la final. Apareció Ferran Torres para convertir la oportunidad en eternidad. Te lo cuenta Amanda Ramos.
Ferran Torres, el paradigma de la España campeona de los héroes inesperados
-
10:40
Como ya ocurrió tras la Eurocopa de 2024, la Roja recorrerá las calles de Madrid en un autobús descubierto. El equipo aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 14:36 horas y, desde allí, iniciará un recorrido con varios actos institucionales antes de poner el broche final a la jornada junto a miles de aficionados en Cibeles. Te lo cuenta Patricia Campos.
Hora y dónde ver hoy la celebración de España, campeona del Mundial 2026, y todos los actos en TV
-
10:35
Suena bien decirlo y este lunes, como es menester, es día para celebrarlo. Aunque ua hubo anoche fiesta por todas las ciudades de España. Este lunes toca con los héroes. Recibimiento a jugadores y técnicos que te iremos contando en estas líneas.
-
10:30
Buenos días, España. Vamos a decirlo bien alto: SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO