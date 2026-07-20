Mundial 2026, en directo hoy, 20 de julio: los campeones vuelven a España con la Copa del Mundo

El Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México ya ha concluido, pero la fiesta acaba de empezar. La selección española se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia después de vencer a Argentina en la final por 1-0 con gol de Ferran Torres en la prórroga.

Este lunes 20 de julio es el día de los homenajes para los campeones, empezando por la llegada triunfal al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, la recepción en el Palacio de la Zarzuela, en La Moncloa y la rúa por las calles de Madrid hasta acabar en la Plaza de Cibeles con el colofón de la fiesta. Te lo contaremos, minuto a minuto, debajo de estas líneas.