La 1 arrasa con un 45,5% en un domingo histórico, con el partido más visto de la historia de los Mundiales

Domingo histórico en La 1 para celebrar la victoria de España en la final del Mundial con un 45,5% de cuota, mejor dato diario de la cadena pública desde el 25 de mayo de 2002. El triunfo de la Selección frente a Argentina se convierte en el partido más visto de la historia de los Mundiales, superando en 1,5 millones espectadores a la final de 2010 entre España-Holanda. A su vez, se convierte en la final más contactada de la historia de la competición y logra la cuota más alta de un partido de final. La cadena pública lideró este domingo en las franjas de madrugada (10,3%), mañana (14,9%), tarde (20,7%), prime time (73,8%) y late (68,4%).

Los datos de la final El encuentro logró 14.074.000 espectadores de media, 79% de cuota y 17,9 millones de contactos en La 1 y Teledeporte. La prórroga subió hasta los 15.223.000 espectadores y 81,8% de cuota, con 16,6 millones de contactos. El post partido con la celebración alcanza 7.896.000 espectadores, 75,3% y 11.8 millones de contactos Si se añade el dato de La 2Cat el dato del partido llega a 14.500.000 espectadores y 81,3% de cuota, con 18,3 milones de espectadores únicos. La prórroga llega a 15.700.000 espectadores y 84,4% de cuota, con 17,2 millones de contactos. Es la prórroga con mejor dato de la historia del mundial, superando a la de 2010 en 1.118.000 espectadores. La Selección celebra el gol de Ferrán GettyImages Si se añadiera además la audiencia de RTVE Play extraida de la medición digital crossmedia de Fifty5Blue de los otros dispositivos (PC, tableta y smartphone) el partido habría logrado un total de 14.823.000 espectadores de audiencia media (+323.000), mientras que la prórroga habría sumado 339.000 espectadores alcanzando los 16.039.000 espectadores. El ‘minuto de oro’ llegó a las 24:03 horas en La 1, con el final del encuentro y las celebraciones de la victoria que sumaron 14.819 000 aficionados, un 80% de cuota. El Mundial de 2026 concluye en RTVE con 38.228.000 contactos, incluidas previas, partidos, post, prórrogas y el contenedor Fifa World Cup), lo que representa 3.822.000 contactos más que en el Mundial de 2022. España destrona a Argentina con un gol de Ferran en el minuto 106 y se proclama campeona del mundo por segunda vez

El Mundial, en digital La final del también arrasó en RTVE Play: fue seguida por 1.860.192 visitantes únicos, según datos de Adobe Analytics, y se sitúa como segundo evento en directo más visto de RTVE Play en su historia, solo superado por la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia en 2022, que registró 1,93 millones. Se convierte en el partido más visto de este campeonato y el más seguido de la Selección Española en la historia de la plataforma RTVE Play, mejorando el dato de la final de la Eurocopa 2024 en un 6,5%. El minuto de oro se sitúa a las 00:02 horas con 627.968 espectadores siguiendo el pitido final que proclamaba a España campeona del mundo por segunda vez. Más de 9,6 millones de visitantes totales han conectado con alguna de las señales en directo del Mundial en RTVE Play. ‘Comenta que sales’ cierra sus emisiones del Mundial con su segundo mejor dato 292.532 visitantes únicos siguiendo la retransmisión alternativa de la final en EN Play. El programa de anoche suma un 10% de espectadores al dato conseguido con la final de la Eurocopa 2024. En la previa, el programa de EN Play ‘Fútbol de calle’ consigue su mejor dato con 43.576 visitantes únicos ayer. En global, los directos de EN Play alrededor del Mundial suman más de 1,9 millones de visitantes únicos (1.925.398). La jornada final se convierte en la más seguida del Mundial en RTVE.es con 3,2 millones de visitantes únicos hasta la medianoche. El campeonato suma más de 20,5 millones de visitantes únicos totales desde su arranque y, a falta de cerrar la jornada de resaca y celebración, supera ya al tráfico conseguido con la Eurocopa 2024 en un 75,8% y al del Mundial de Qatar 2022 en un 65,6% en datos globales, convirtiéndose ya en el evento deportivo más seguido de la historia de RTVE.es y RTVE Play. Más de 1 millón de visitantes han consultado a diario contenidos del Mundial en RTVE.es, un 50,7% más que en Qatar 2022 y superando a la Eurocopa en un 34,5%. Las noticias sobre el Mundial suman 8,2 millones de visitantes únicos, 3,7 millones más que lo registrado con la Eurocopa 2024 (83,5%). La narración minuto a minuto de anoche suma 72.905 páginas vistas y se sitúa como segunda noticia más vista a estas horas, a falta de contabilizar la jornada de arrastre, mientras la noticia más consultada sigue siendo la narración y resumen del España- Cabo Verde con más de 1 millón de páginas vistas acumuladas. Más de 3,3 millones de visitantes han visto algún vídeo del Mundial hasta hoy, un 38,4% más que en la Eurocopa 2024. El vídeo más visto del campeonato es el resumen del Uruguay- España con 355.802 visualizaciones.