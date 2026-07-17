Comunicado oficial del Consejo de Control y Comité de Usuarios, AIMC y Fifty5Blue sobre medición de audiencias

Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en las que se cuestiona la fiabilidad de la medición de audiencias en España y se plantean dudas sobre la neutralidad de sus estimaciones, Fifty5Blue, compañía responsable de la medición de audiencias en España desde hace casi cuatro décadas, junto con el Consejo de Control, el Comité de Usuarios – órganos de control y supervisión técnica de la operación – con representación de todos los sectores de la industria, y la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) – auditor independiente de la operación de medición de audiencias en España –, quieren manifestar de manera conjunta su posición en defensa del sistema de medición y de los principios que lo sustentan.

La medición de audiencias en España constituye uno de los sistemas más avanzados y robustos a nivel internacional. Su funcionamiento se basa en metodologías reconocidas y avaladas por el mercado español, procesos de control continuos y los más altos estándares de calidad, transparencia y rigor técnico.

El sistema está sometido a una supervisión permanente por parte de los órganos de gobernanza que representan al conjunto del mercado, así como a una auditoría técnica e independiente realizada por la AIMC. Este modelo de gobernanza garantiza que la evolución metodológica, los controles de calidad y la validación de los datos respondan al interés general de la industria.

En palabras de Gustavo Núñez, presidente del Consejo de Control: "La medición de audiencias no depende de una sola compañía: es un sistema supervisado por el conjunto del mercado. El Consejo de Control representa a anunciantes, agencias y medios, y vela, junto con los mecanismos permanentes de control y auditoría, por la transparencia y el rigor de la medición. Por supuesto que es legítimo hacerse preguntas, pero también es importante conocer cómo funciona el sistema antes de poner en duda su fiabilidad."

En palabras de Miguel Ángel Fontán, director general de AIMC: "AIMC ejerce una función clave como auditor independiente del sistema de medición de audiencias de televisión en España, garantizando los máximos estándares de rigor y solvencia técnica. Su carácter neutral y su representación del conjunto de la industria aseguran una supervisión objetiva, independiente y ajena a intereses particulares. La transparencia, la exigencia técnica y la defensa del interés común del mercado constituyen los principios esenciales de su labor, reforzando la confianza de la industria en el sistema y en los datos que proporciona."

La medición de audiencias constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento del mercado audiovisual español. La confianza de la industria en este sistema es el resultado de décadas de evolución, inversión, innovación tecnológica y mejora continua.

Las entidades firmantes reafirman su plena confianza en el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control, supervisión y auditoría que garantizan su independencia, transparencia y fiabilidad. Asimismo, recuerdan la importancia de preservar el rigor técnico y el conocimiento de los procesos de medición como base para cualquier debate sobre un sistema que constituye un pilar fundamental del ecosistema audiovisual español.

Firmado:

Consejo de Control y Comité de Usuarios

RTVE, Atresmedia, Mediaset España, FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), televisiones temáticas en abierto, televisiones temáticas de pago, plataformas de distribución, Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Asociación de Agencias de Medios (AM)

AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación)

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