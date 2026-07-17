'Ojalá la segunda': España, a por su estrella ante Argentina en su primera final de un Mundial de fútbol en RTVE

Comienza la cuenta atrás para vivir los 90 minutos más importantes de nuestro fútbol y RTVE prepara un día inolvidable para la historia del deporte y de la televisión. La final del Mundial 2026 que disputan España y Argentina tiñe con los colores de la Selección la parrilla del domingo, que vendrá cargada de programación especial antes y después del partido. El gran duelo se emitirá en La 1, Teledeporte, La 2Cat, RNE y RTVE Play, y será también una experiencia audiovisual de máxima calidad en abierto a través de La 1 UHD. Un día para soñar con volver a conquistar la cima, “ojalá”, por segunda vez en la historia.

La primera final de España en un Mundial de fútbol que se retransmite en RTVE se jugará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York). Se vivirá a las 21:00 horas en TVE con narración de Juan Carlos Rivero, comentarios de Vero Boquete y Mario Suárez, y con Roi Groba a pie de campo. Y en RNE, a través de las voces de Antonio Muelas y Luis Castro.

Al espectáculo futbolístico hay que sumar el show musical que tiene preparado la FIFA, con estrellas como Shakira, Chris Martin, Shakira, Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams o Laura Pausini y que también se vivirá en todos los canales y plataformas de RTVE.

Programación especial en La 1: ‘NY: la finalísima’ Este fin de semana, ‘Camino a NY’, con Lara Gandarillas y Marcos López, se convierte en ‘NY: la finalísima’. Ya en La Gran Manzana, el programa, que acompaña a la Selección y a la audiencia desde el comienzo del Mundial, se reformula a pocas horas del duelo España-Argentina para analizar la última hora de la mano de sus protagonistas. El domingo, toda la parrilla de La 1 se volcará con “La Roja” a través de una programación especial que comenzará a las 12:00 con ‘DCorazón’, que cambiará la alfombra roja por el césped para centrarse por completo en la final. Presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, su cobertura unirá la emoción del deporte rey con la crónica social y el latido de los aficionados. La programación especial seguirá a partir de las 17:55 horas con el estreno del programa ‘Ojalá la segunda’, presentado por Felipe del Campo, dirigido por Nacho Mostazo y volcado por completo en transmitir el calor, los nervios y la ilusión de los aficionados. Será el altavoz oficial de la calle en los momentos clave previos a la gran final con un gran despliegue de reporteros. Recogerán el testigo a las 19:30 horas Lara Gandarillas y Marcos López en ‘NY: la finalísima’, con toda la información y los protagonistas en las minutos previos a de una cita histórica. Y, tras el encuentro, la fiesta seguirá hasta la madrugada en La 1, con la celebración del título en el estadio, la entrega de trofeos, la ceremonia de clausura y las entrevistas a los protagonistas de un día que, sin duda, quedará para la historia. Los jugadores de la selección española celebran el segundo gol a Francia en las semifinales del Mundial Tullio Puglia - FIFA GETTY

RNE, entre España y Nueva York El hito mundialista se vivirá en Radio Nacional a través de una edición especial de ‘Tablero Deportivo’, que se realizará, en parte, desde la sede de la gran final, con la directora de RNE Deportes, Silvia Barba, y la copresentadora Silvia Verde en el estadio de Nueva Jersey. Les acompañarán Miguel Ángel Méndez y Juan Manuel Noya desde los estudios de Prado del Rey, en Madrid. El programa especial comenzará a las 18:00 horas y acabará a las 02:00 de la madrugada, tras la celebración y todas las reacciones. También habrá un equipo de redactores de RNE en la Plaza de Colón de Madrid para contar en directo cómo vivirá la afición de España el momento más esperado y deseado desde que comenzó este Mundial el pasado 11 de junio. Culmina así la gira mundialista de ‘Tablero Deportivo’, que desde que comenzó la fase eliminatoria ha vivido todos los partidos de España junto a la afición: en el parque de bomberos de Parla, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el mirador de La Torre del Agua en Los Palacios y Villafranca y la madrileña Plaza de Colón.