El triunfo del colectivo: España llega a la final sin la mejor versión de sus estrellas

Curiosamente, el único futbolista en la historia que ha sido internacional de manera oficial con España y Argentina decía que "no hay ningún jugador tan bueno como todos juntos". Esa frase legendaria, acuñada en su día por Alfredo Di Stéfano, explica a la perfección cómo la selección española se ha plantado en la final del Mundial sin algunas de sus estrellas a su mejor nivel.

Pocos hubieran imaginado que la Roja podía alcanzar el partido por el título con Pedri como suplente, Lamine Yamal lejos del 100% y Nico Williams habiendo jugado solo 63 minutos en todo el torneo. Pero lo ha conseguido. El gran trabajo colectivo del conjunto de Luis de la Fuente ha eclipsado las actuaciones individuales, elevando a un equipo del que es difícil destacar a un futbolista muy por encima del resto.

La España de los extremos se reinventa La selección española conquistó la Eurocopa 2024 con un protagonismo muy marcado de sus dos extremos: Nico Williams y Lamine Yamal. Los dos futbolistas de banda fueron el sello diferencial de la Roja, que desarboló a los rivales añadiendo este arma a su habitual juego de posesión. Todo ha sido muy distinto en este Mundial. Los dos atacantes llegaron a la cita con problemas físicos, todavía recuperándose de las lesiones que les habían apartado del terreno de juego los últimos meses de la competición de clubes. España estaba en vilo por dos de sus estrellas, que peleaban contra el reloj para llegar en condiciones al torneo. El '19' sí consiguió recuperarse y, tras entrar desde el banquillo en el duelo ante Cabo Verde, ha sido indiscutible para Luis de la Fuente. Sin embargo, no se ha visto al mejor Lamine en este Mundial. Es evidente que el extremo no se encuentra en su plenitud física, no está del todo fino y le ha costado coger ritmo durante el campeonato. De hecho, este jueves tuvo que ejercitarse en solitario por unas molestias. “Lamine Yamal y Pedro Porro, al margen.



Ambos estiraron al margen mientras sus compañeros hacían rondos.



España-Argentina, el domingo a las 21:00h en La 1 y RTVE Play. #OjaláLaSegunda #MundialRTVE #FifaWorldCup pic.twitter.com/RnAZp2bqcH“ — Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2026 Aunque sus cifras se reducen a un gol ante Arabia Saudí y un penalti provocado ante Francia, el seleccionador y sus compañeros aseguran que su influencia sobre el verde va mucho más allá de los números y que su torneo está siendo bueno. Aun así, todos conocen su potencial y saben y repiten que "su gran partido está por llegar". El propio Luis de la Fuente lo reiteró en una entrevista con RTVE: "Yo estoy seguro que le queda todavía un partido fantástico del Mundial y ya queda uno. Él es consciente de ello, pero sigo insistiendo en que hay que restarle ansiedad, presión él tiene que salir al campo a disfrutar y liberado de esas presiones, eso es lo que le va a ayudar a alcanzar el nivel que tiene y que seguro que en este Mundial lo va a mostrar, y ahí lo dejo, le queda un partido". Luis de la Fuente a RTVE: "Estoy muy convencido de que siendo fieles a nuestra idea estaremos cerca del objetivo" ROI GROBA (ENTREVISTA) / NOELIA ÁLVAREZ (TEXTO) El caso de Nico es todavía más extremo. El atacante del Athletic Club jugó tres minutos ante Cabo Verde, cerca de media hora frente a Arabia y catorce minutos contra Uruguay antes de volver a caer lesionado. Su torneo ha sido un quiero y no puedo constante, marcado por la frustración de no poder alcanzar su cien por cien. Ante Francia, aunque solo disputó seis minutos, se vio a un Nico rápido y amenazante al espacio. Sin embargo, es difícil dilucidar si ha llegado a tiempo para aportar en este Mundial. La ausencia del '17' hizo que Luis de la Fuente tuviese que adaptarse. El riojano apostó por Álex Baena, un perfil de extremo distinto, más asociativo y con mayor tendencia a meterse hacia dentro. Acertó de pleno. El almeriense ha estado a la altura y ha completado un muy buen Mundial.

Pedri, de indiscutible a suplente Si antes de empezar el Mundial nos dicen que España va a jugar la final del Mundial con Pedri de suplente, no hubiésemos dado crédito. El centrocampista llegaba a la cita de Estados Unidos, México y Canadá como una de las estrellas de la Roja y como uno de los líderes de la medular. Sin embargo, un rendimiento por debajo de lo esperado ha hecho que Fabián le haya quitado el sitio en el once titular. El del Barça fue titular en los cinco primeros partidos, pero Luis de la Fuente le dejó en el banquillo en el duelo ante Bélgica. Fabián le reemplazó, hizo un gran papel (incluso anotó un gol) y ahora mismo parece inamovible. El seleccionador ha recuperado el centro del campo que fue titular en el tramo final de la Eurocopa, con Rodri junto al andaluz y Dani Olmo por delante. “FABIÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN



¡𝙇𝙖 𝙖𝙥𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝘿𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙚 𝙖 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣!



Fabián Ruiz vuelve al once con gol tras aprovechar el rechace de un buen tiro de Dani Olmo.



🇪🇸🇧🇪 España, un paso más cerca de las semis del #MundialRTVE pic.twitter.com/MzIynP4fpO“ — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2026

Rodri, la estrella más inesperada... y la que más ha brillado Precisamente Rodrigo Hernández fue el otro nombre propio de la Eurocopa 2024. El madrileño realizó un torneo impecable que le valió el premio a MVP del torneo y, posteriormente, el Balón de Oro. Sin embargo, los problemas físicos que arrastraba desde su rotura del ligamento cruzado y que le han condicionado esta temporada ponían al '16' en una posición más alejada de los focos en este Mundial. El capitán fue uno de los futbolistas más criticados tras el empate ante Cabo Verde en el debut, pero su evolución en el torneo ha sido descomunal. Rodri se ha erigido como el líder de la Roja en este Mundial, especialmente a partir del encuentro ante Portugal, donde fue el mejor jugador del choque. El madrileño se ha echado al equipo a las espaldas, roza su mejor nivel y por su actuación en la final pasan buena parte de las opciones de España de ser campeona del mundo. Es, sin duda, la estrella de la Roja que más ha brillado en este campeonato. Rodri, el faro de España que crece conforme avanza el Mundial y acerca a la Roja a su mejor versión ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)