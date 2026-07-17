Mundial 2026: dos fotos falsas entre las imágenes de Messi con jugadores del Barcelona de pequeños
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En redes sociales están circulando varias fotografías del futbolista argentino Lionel Messi con jugadores del Barcelona y de la selección cuando eran pequeños. Entre las fotos reales, como la de Lamine Yamal en una bañera, se han colado algunas falsas. En VerificaRTVE te aclaramos cuáles de estas fotos son ciertas y cuáles falsas.
El niño que aparece en esta foto con Messi no es Joan García
Una de las imágenes que se difunde en redes muestra a Lionel Messi con un niño al que presentan como el portero del Barcelona y la selección española Joan García cuando era pequeño. "Leo Messi con los jugadores del Barça cuando eran jóvenes: Gavi, Joan García, Lamine Yamal y Dani Olmo. Ahora se enfrentarán en la final del Mundial", dice en inglés uno de los mensajes que adjunta esta foto que se ha compartido más de 3.000 veces desde el 16 de julio. Es falso.
El niño de esta imagen no es Joan García, es un argentino llamado Tommy que se hizo una foto con el jugador en 2010. La instantánea se hizo viral en 2022, cuando la madre del niño la subió a sus redes sociales para contar su historia. Varios medios argentinos, como La Nación o el canal de televisión El Trece, se hicieron eco del relato y contaron que "Tommy sufría el mismo problema de crecimiento que Messi", un déficit en la hormona del crecimiento. Según explican estas publicaciones, la madre de Tommy se puso en contacto con Jorge Messi, el padre de la estrella argentina, y concertaron un encuentro. El 3 de septiembre de 2010 se reunieron en el hotel InterContinental, en Buenos Aires, donde estaba concentrada la selección albiceleste, y allí se hizo la foto.
No son Gerard Martín y Messi, es falso
Otra de las imágenes que encontramos difundida entre los carruseles en redes es una foto del capitán de la selección argentina con un niño con la camiseta del club azulgrana al que presentan como el defensa del Barcelona Gerard Martín cuando era pequeño. Es falso.
El niño de la foto no es Gerard Martín. Es Murtaza Ahmadi, un niño afgano que se hizo famoso por hacerse una camiseta de Messi con una bolsa de plástico. Tanto el FC Barcelona como medios internacionales contaron la historia del pequeño de seis años en 2016, tras "cumplir su sueño" y conocer al futbolista en Doha, Qatar (1, 2, 3). Messi viajó a esta ciudad con el Barcelona para jugar un amistoso contra el Al Ahli saudí y el niño se hizo fotos con todo el equipo en el campo (1, 2). Gerard Martín no está convocado para el Mundial 2026.
La foto viral de Messi con Lamine Yamal es de un calendario solidario de 2008
La imagen que se ha popularizado por el enfrentamiento entre España y Argentina en la final del Mundial es la de un joven Leo Messi bañando a un Lamine Yamal bebé. "En esta foto de 2007, Messi bañando a Lamine Yamal cuando solo tenía 5 meses. 19 años después se verán las caras en la final del Mundial. La vida a veces tiene estas caprichosas casualidades", dice uno de los numerosos mensajes de X que difunde la foto desde el 16 de julio. La imagen es real.
La instantánea pertenece a un calendario de una campaña solidaria de UNICEF con el Diario Sport y el club azulgrana. La propia organización contó en 2024 esta "enorme causalidad". "La foto de Lamine Yamal con Leo Messi no es más que una enorme coincidencia que tuvo lugar cuando la madre y el padre de Lamine Yamal propusieron a su bebé de apenas cinco meses para formar parte del calendario que se estaba por elaborar a favor de UNICEF". El fotógrafo encargado fue Joan Monfort, quien todavía recuerda esta "coincidencia" como "su mejor foto". Puedes ver la entrevista al fotógrafo en el Canal 24 horas (minuto 39:05).
La foto de Dani Olmo con Messi es de 2006
También se ha difundido una foto del jugador del Barça y de la selección Dani Olmo junto a Leo Messi. Encontramos mensajes en redes como este de X compartido el 16 de julio: "Toda la vida fue su referente... ¡El próximo domingo será su rival en la FINAL del Mundial!". Es una foto real.
A través de una búsqueda inversa hemos encontrado la foto publicada por el propio jugador de la selección y el FC Barcelona en su cuenta de Instagram el 9 de julio de 2013. Olmo contó en 2024 el origen de la foto en la serie de vídeos de Red Bull (propietario en el RB Leipzig, donde jugó) "My Game For My Country" (minuto 34:32). Olmo acompañó a su padre para ver un partido de fútbol local en Castelldefels, pero él se puso a jugar con el balón a un lado de la banda. Después de un rato, su padre vio al jugador argentino y lo llamó para que se hiciese una foto con su hijo.
Gavi y Fermín también tienen su foto con Messi
También circulan fotos de Messi junto a los futbolistas del Barça Gavi y Fermín cuando eran adolescentes: "Los Chicos de La Masía del Barcelona enfrentarán a su icono, a su ídolo, las fotos no dejan de aparecer sobre muchos de ellos mostrando su admiración a Messi", dice un mensaje de Instagram del 16 de julio. Son fotos ciertas.
La foto de Messi junto a Fermín López la encontramos publicada en el perfil de Instagram del jugador onubense el 21 de agosto de 2018. El propio Fermín, que por entonces tenía 15 años, la etiquetó en La Masía, la residencia de la cantera del club blaugrana. Sin embargo, no se enfrentará a Messi este domingo porque Fermín se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección española para este Mundial 2026 por una lesión en su pie derecho.
La imagen de Gavi junto a Leo Messi se difunde desde 2019, cuando el centrocampista del Barça y de la selección jugaba en el Cadete A del Barça. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que la difundió en su cuenta de X el periodista deportivo Albert Rogé, del diario Sport, especializado en fútbol base y en la cantera del Barça. Gavi sí forma parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para este Mundial y ha jugado dos partidos en el campeonato: como titular contra Cabo Verde (0-0) y unos minutos en dieciseisavos de final contra Austria (3-0)
En VerificaRTVE hemos aclarado otros contenidos relacionados con el Mundial 2026. Te explicamos el gesto del seleccionador de Egipto al final del partido contra Argentina o que Lamine Yamal no llevaba un colgante con una cruz en el partido ante Portugal.