Mundial 2026: dos fotos falsas entre las imágenes de Messi con jugadores del Barcelona de pequeños

En redes sociales están circulando varias fotografías del futbolista argentino Lionel Messi con jugadores del Barcelona y de la selección cuando eran pequeños. Entre las fotos reales, como la de Lamine Yamal en una bañera, se han colado algunas falsas. En VerificaRTVE te aclaramos cuáles de estas fotos son ciertas y cuáles falsas.

El niño que aparece en esta foto con Messi no es Joan García Una de las imágenes que se difunde en redes muestra a Lionel Messi con un niño al que presentan como el portero del Barcelona y la selección española Joan García cuando era pequeño. "Leo Messi con los jugadores del Barça cuando eran jóvenes: Gavi, Joan García, Lamine Yamal y Dani Olmo. Ahora se enfrentarán en la final del Mundial", dice en inglés uno de los mensajes que adjunta esta foto que se ha compartido más de 3.000 veces desde el 16 de julio. Es falso. Imagen que presentan falsamente como si mostrase a Messi y Joan García VerificaRTVE El niño de esta imagen no es Joan García, es un argentino llamado Tommy que se hizo una foto con el jugador en 2010. La instantánea se hizo viral en 2022, cuando la madre del niño la subió a sus redes sociales para contar su historia. Varios medios argentinos, como La Nación o el canal de televisión El Trece, se hicieron eco del relato y contaron que "Tommy sufría el mismo problema de crecimiento que Messi", un déficit en la hormona del crecimiento. Según explican estas publicaciones, la madre de Tommy se puso en contacto con Jorge Messi, el padre de la estrella argentina, y concertaron un encuentro. El 3 de septiembre de 2010 se reunieron en el hotel InterContinental, en Buenos Aires, donde estaba concentrada la selección albiceleste, y allí se hizo la foto.

No son Gerard Martín y Messi, es falso Otra de las imágenes que encontramos difundida entre los carruseles en redes es una foto del capitán de la selección argentina con un niño con la camiseta del club azulgrana al que presentan como el defensa del Barcelona Gerard Martín cuando era pequeño. Es falso. Imagen que presentan falsamente como si mostrase a Leo Messi con Gerard Martín VerificaRTVE El niño de la foto no es Gerard Martín. Es Murtaza Ahmadi, un niño afgano que se hizo famoso por hacerse una camiseta de Messi con una bolsa de plástico. Tanto el FC Barcelona como medios internacionales contaron la historia del pequeño de seis años en 2016, tras "cumplir su sueño" y conocer al futbolista en Doha, Qatar (1, 2, 3). Messi viajó a esta ciudad con el Barcelona para jugar un amistoso contra el Al Ahli saudí y el niño se hizo fotos con todo el equipo en el campo (1, 2). Gerard Martín no está convocado para el Mundial 2026.

La foto viral de Messi con Lamine Yamal es de un calendario solidario de 2008 La imagen que se ha popularizado por el enfrentamiento entre España y Argentina en la final del Mundial es la de un joven Leo Messi bañando a un Lamine Yamal bebé. "En esta foto de 2007, Messi bañando a Lamine Yamal cuando solo tenía 5 meses. 19 años después se verán las caras en la final del Mundial. La vida a veces tiene estas caprichosas casualidades", dice uno de los numerosos mensajes de X que difunde la foto desde el 16 de julio. La imagen es real. Imagen de Messi con Lamine Yamal de bebé para una campaña de UNICEF Joan Monfort / VerificaRTVE La instantánea pertenece a un calendario de una campaña solidaria de UNICEF con el Diario Sport y el club azulgrana. La propia organización contó en 2024 esta "enorme causalidad". "La foto de Lamine Yamal con Leo Messi no es más que una enorme coincidencia que tuvo lugar cuando la madre y el padre de Lamine Yamal propusieron a su bebé de apenas cinco meses para formar parte del calendario que se estaba por elaborar a favor de UNICEF". El fotógrafo encargado fue Joan Monfort, quien todavía recuerda esta "coincidencia" como "su mejor foto". Puedes ver la entrevista al fotógrafo en el Canal 24 horas (minuto 39:05).