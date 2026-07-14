Mundial 2026: No es un homenaje con drones a las leyendas del fútbol que han dejado el torneo, es IA

Difunden en redes sociales un vídeo de un espectáculo de drones en un estadio como si fuera un homenaje a las leyendas del Mundial 2026 que ya han sido eliminadas del torneo. Es falso, es un contenido generado con inteligencia artificial.

El vídeo publicado en X el 12 de julio muestra el interior de un estadio de fútbol lleno de espectadores y sobre el terreno de juego aparece una exhibición de drones que forma figuras luminosas de cuatro futbolistas bajo el mensaje "GRACIAS, LEYENDAS". Un mensaje adjunta la grabación y comparte el siguiente texto escrito en árabe: "La FIFA ha puesto a Salah en la pantalla antes del partido y dice un saludo a los grandes que han dejado el torneo". En Facebook difunden la misma secuencia de imágenes como si mostrasen una escena real y afirman: "Cristiano, Neymar, Modric y Salah: el adiós con drones en pleno Mundial".