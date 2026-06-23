La falsa narración racista del Francia - Senegal: utilizan la IA para suplantar la voz de un locutor argentino
- Mundial 2026: IA, islamofobia y odio racista tras la celebración del gol de Lamine Yamal
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Circula un vídeo del partido entre Francia y Senegal del Mundial 2026 en el que se escucha a un narrador argentino, Nicolas Haase, referirse a ambas selecciones como "africanas". Es falso. La voz de este locutor está manipulada con inteligencia artificial para atribuirle una frase racista que no ha pronunciado, como el propio narrador ha denunciado. En la retransmisión original del partido se puede comprobar que sus palabras fueron distintas.
"Cero para Francia, cero para Senegal. Por ahora, ambos países africanos empatados…", escuchamos en el vídeo que circula en redes sociales, de 19 segundos, mientras que se ve a los jugadores de Francia y Senegal retirándose hacia los vestuarios al finalizar el primer tiempo. Una publicación de X del 17 de junio difundió la grabación con el siguiente mensaje: "El relator de la cadena DirecTV Sports se refirió a Senegal como ‘Senegral’ y a Francia como país africano".
La narración de Nicolás Haase está manipulada con IA
Las imágenes corresponden al partido entre Francia y Senegal que se jugó el 16 de junio y que finalizó con victoria gala por 3-1. El vídeo que circula en redes corresponde al final del primer tiempo, con 0-0 en el marcador, como se ve en el rótulo. Sin embargo, la narración de Nicolas Haase, periodista de la cadena de televisión argentina DSports, está manipulada con inteligencia artificial para atribuirle un comentario racista que no ha pronunciado.
Lo hemos comprobado mediante la herramienta de detección Hiya, de InVid WeVerify. El análisis del audio revela un 84% de probabilidad de que esté manipulado con IA. En el fragmento en el que aparentemente dice "ambas selecciones africanas empatadas", la fiabilidad en la predicción sube al 98%. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Otros mensajes de redes han compartido la retransmisión original de DSports y se puede comprobar que las palabras de Haase fueron diferentes: "Se ha terminado el primer tiempo en New Jersey, cero para Francia, cero para Senegal, grupo I de la Copa del Mundo, nosotros a la pausa (...)". El periódico argentino Clarín y el verificador Chequeado han comprobado que esa fue la narración real y también han desmentido esta falsedad que ha circulado en redes sociales.
El propio narrador denunció en su cuenta de X la manipulación de su voz: "En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original", advirtió. En la misma publicación, Haase invita "a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original" y señala: "La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original".
En VerificaRTVE ya te hemos explicado la utilización de la IA durante el Mundial 2026 para generar contenidos islamófobos contra el jugador de la selección española Lamine Yamal. Esta tecnología se emplea, por otra parte, para generar imágenes sexualizadas de aficionadas en los estudios e incluso para fabricar publicaciones de redes sociales de futbolistas, como es el caso del argelino Aissa Mandi, que no se quejó en esta historia de Instagram de una entrada de Leo Messi.