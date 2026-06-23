La falsa narración racista del Francia - Senegal: utilizan la IA para suplantar la voz de un locutor argentino

Circula un vídeo del partido entre Francia y Senegal del Mundial 2026 en el que se escucha a un narrador argentino, Nicolas Haase, referirse a ambas selecciones como "africanas". Es falso. La voz de este locutor está manipulada con inteligencia artificial para atribuirle una frase racista que no ha pronunciado, como el propio narrador ha denunciado. En la retransmisión original del partido se puede comprobar que sus palabras fueron distintas.

"Cero para Francia, cero para Senegal. Por ahora, ambos países africanos empatados…", escuchamos en el vídeo que circula en redes sociales, de 19 segundos, mientras que se ve a los jugadores de Francia y Senegal retirándose hacia los vestuarios al finalizar el primer tiempo. Una publicación de X del 17 de junio difundió la grabación con el siguiente mensaje: "El relator de la cadena DirecTV Sports se refirió a Senegal como ‘Senegral’ y a Francia como país africano".