Irán no ha llevado mochilas al Mundial por las niñas muertas en Minab, ocurrió en un amistoso en marzo
- El debut de Irán en el Mundial, marcado por la política: las imágenes más virales que han circulado en redes
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Circula en redes sociales un vídeo de los jugadores de la selección iraní con mochilas escolares y aseguran que las han llevado al Mundial 2026 como homenaje a las niñas muertas en el ataque del 28 de febrero en una escuela infantil de Minab, en el sur de Irán. Es falso, las imágenes no son actuales y no se registran en el Mundial. Ese gesto se produjo en un amistoso que Irán jugó en marzo contra Nigeria en Turquía.
Una publicación de X del 16 de junio compartida más de 13.000 veces muestra un vídeo de 16 segundos en el que se ve a los jugadores iraníes formando antes de un partido con mochilas infantiles en el suelo. "El equipo nacional de Irán llevó mochilas escolares al campo del #2026WorldCup para honrar a las 175 niñas asesinadas en la escuela por Estados Unidos e Israel en Minab. No solo están jugando futbol, están llevando un mensaje, uno que EE.UU. no quiere escuchar", leemos en el mensaje.
Este vídeo se grabó en marzo, no en el Mundial 2026
Son imágenes del 27 de marzo de 2026, no del Mundial que comenzó el 11 de junio. Lo hemos comprobado mediante una búsqueda inversa de imagen. Varios medios internacionales, como BBC, The Guardian o Al Jazeera, recogieron el homenaje de los jugadores de la selección de Irán en ese amistoso que jugaron contra Nigeria en la ciudad de Antalya, en Turquía. "Los jugadores sostienen las mochilas escolares cerca de su corazón en recuerdo de las 165 niñas que los estadounidenses mataron en una escuela iraní", dijo entonces un portavoz de la selección iraní.
Ese gesto no se reprodujo en el primer partido que Irán ha disputado en este Mundial, en el que se enfrentaron a Nueva Zelanda (2-2) el 15 de junio. Puedes comprobarlo en las imágenes que emitimos en el programa Teledeporte, directo al Mundial (minuto 15:55) y en las fotografías de los momentos previos al encuentro (1, 2 y 3). Además, la disposición de los jugadores al sonar los himnos es diferente: en este Mundial se colocan en un círculo formado por todos los integrantes de las convocatorias, no solo los once titulares.
En VerificaRTVE ya te aclaramos que esta foto de un hombre al que presentan como jugador de Irán tampoco mostró una mochila infantil al celebrar un gol en ese partido. Se trataba de una imagen generada con inteligencia artificial, con errores propios de la IA: la camiseta no es la misma que lucieron los futbolistas del combinado iraní y la persona que aparece en la instantánea no es un jugador.
Los gestos de Irán en el Mundial: un recuerdo a las niñas en la solapa
Como te aclaramos en VerificaRTVE, sí hubo un recuerdo de los aficionados para los fallecidos en el ataque de Minab, del 28 de febrero. Varios seguidores sostuvieron varias pancartas con el mensaje 'Mina 168', pero las autoridades se las confiscaron antes del descanso, según The New York Times. Los jugadores iraníes también mostraron pines con el número '168', por la cifra de víctimas de esa escuela, en su concentración en Tijuana (México).
La participación de Irán en esta Copa del Mundo está marcada por la situación política, a pesar del acuerdo de alto el fuego para la Guerra en Oriente Medio. En su debut mundialista, el combinado iraní recibió pitos desde la grada mientras que en los alrededores del estadio, en Los Ángeles, hubo manifestaciones contra el régimen y contra la participación de su selección.
El bombardeo de la escuela de Minab, en el sur de Irán, se produjo el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su ataque conjunto. En VerificaRTVE reconstruimos visualmente ese bombardeo con imágenes verificadas y desmentimos los bulos que circularon en redes sociales.