Irán no ha llevado mochilas al Mundial por las niñas muertas en Minab, ocurrió en un amistoso en marzo

Circula en redes sociales un vídeo de los jugadores de la selección iraní con mochilas escolares y aseguran que las han llevado al Mundial 2026 como homenaje a las niñas muertas en el ataque del 28 de febrero en una escuela infantil de Minab, en el sur de Irán. Es falso, las imágenes no son actuales y no se registran en el Mundial. Ese gesto se produjo en un amistoso que Irán jugó en marzo contra Nigeria en Turquía.

Una publicación de X del 16 de junio compartida más de 13.000 veces muestra un vídeo de 16 segundos en el que se ve a los jugadores iraníes formando antes de un partido con mochilas infantiles en el suelo. "El equipo nacional de Irán llevó mochilas escolares al campo del #2026WorldCup para honrar a las 175 niñas asesinadas en la escuela por Estados Unidos e Israel en Minab. No solo están jugando futbol, están llevando un mensaje, uno que EE.UU. no quiere escuchar", leemos en el mensaje.