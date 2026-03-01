No es un bulo y no es Kabul: esta es la imagen real de una escuela iraní "bombardeada"

En redes sociales acusan a RTVE y otros medios de comunicación de difundir un bulo por contar que el régimen iraní ha denunciado que una escuela de niñas ha sido atacada. Argumentan que la foto que ilustra la noticia se registró en Kabul (Afganistán) en 2021, pero es falso: la imagen es real. Muestra la situación en la que ha quedado una escuela de primaria en Minab, en el sur de Irán.

"Bulo publicado por RTVE sobre el falso ataque a una escuela en Teherán. En realidad las imágenes son de un ataque en Kabul (Afganistán) en 2021", dice un mensaje publicado en la red social X. "Jamás me hubiera podido imaginar que la antaño prestigiosa agencia EFE iba a ilustrar una noticia sobre Irán con una foto de Kabul del 2021", leemos en otra publicación compartida más de 2.000 veces en la misma red social. "BULO de LoPaís (sic), difunden una imagen de Kabul en 2021 como un supuesto ataque a una escuela en Teherán", dicen desde otro perfil de X. Grok, la Inteligencia Artificial de X, también lo ha calificado de "bulo".

No es Kabul en 2021, es la escuela iraní "bombardeada" el 28 de febrero La imagen que algunas cuentas atribuyen falsamente a Kabul procede de un vídeo difundido en redes sociales en el que se ve a una multitud frente a un edificio parcialmente derruido rodeado de escombros. Puedes ver el momento exacto en los primeros segundos de este vídeo. Las agencias de noticias que distribuyen los fotogramas de esta grabación se la atribuyen a IRIB TV, la corporación estatal de radio y televisión de Irán. Mediante una búsqueda inversa no hemos encontrado que estas imágenes se hayan difundido con anterioridad. Hemos localizado el ataque a una escuela en Kabul en 2021 al que, supuestamente, se refieren estas cuentas en X y, como se puede apreciar en las fotografías a continuación, son dos edificios y emplazamientos diferentes. Y, en el caso del atentado en la capital afgana, se produjo por el estallido de un coche bomba. A la izquierda, escuela "bombardeada" en Minab (Irán) el 28 de febrero; a la derecha, coche bomba en Kabul (Afganistán) en mayo de 2021. VerificaRTVE Además, hemos geolocalizado las imágenes en el bulevar Resalat (27.109896450256, 57.08475927079382), en Minab, en la provincia de Hormozgán. Varias fuentes apuntan, a partir de herramientas como OpenStreetMap e imágenes satelitales, que la escuela Shajarah Tayyiba formaba parte de las instalaciones del cuartel Sayyid al-Shohada de la Brigada Asef de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (1 y 2). Puedes comprobar a continuación las coincidencias entre la imagen satelital de Google Maps y la foto del atentado a la escuela, como el porche de la entrada principal, la cornisa, las palmeras visibles junto al colegio y el bordillo. Coincidencias entre la imagen satelital de Google Maps y la foto de la escuela. VerificaRTVE