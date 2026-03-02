Irán dice que no negociará con Estados Unidos mientras persisten los ataques por tecer día consecutivo
- Israel vuelve a atacar Teherán; Irán responde lanzando misiles contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
La guerra iniciada por los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán entra este lunes en su tercera jornada.
Israel ha vuelto a bombardear Teherán y se han registrado también ataques en el Kurdistán iraní. Los ataques han matado ya al menos a 555 personas han muerto ya en Irán, según la Media Luna Roja.
Además, Israel ha respondido al lanzamiento de cohetes desde Líbano por parte de Hizbulá. La entrada de Hizbulá en el conflicto es la primera de uno de los proxies o aliados de Irán en la región.
Por su parte, Irán ha asegurado haber lanzado misiles contra edificios gubernamentales en Jerusalén Este, Tel Aviv y Haifa. El Gobierno iraní ha negado que hayan ofrecido negociar, como afirmó el domingo el presidente de EE.UU., Donald Trump. "No negociaremos con Estados Unidos", ha escrito en redes sociales el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.
Larijani ha acusado al presidente de EE.UU., Donald Trump, de haber transformado su lema "América Primero" en "Israel Primero" y en estar dispuesto a sacrificar las vidas de soldados estadounidenses.
Bombardeos sobre Teherán y el Kurdistán iraní
Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran haber establecido la superioridad aérea sobre Teherán. Este lunes se han escuchado explosiones en diferentes partes sobre Teherán y un proyectil ha caído en la ciudad de Sanandaj, en la provincia del Kurdistán iraní (noroeste del país), causando al menos tres muertos, según medios estatales iraníes.
Los objetivos alcanzados, según Israel, son centros de inteligencia y seguridad, y centros de mando militar. Una fuente citada por Reuters asegura que los ataques han sido más intensos y extendidos que los de la campaña de bombardeos del pasado junio.
Las fuentes israelíes aseguran que no tienen falta de armas y munición y que se va a llamar a filas a una nueva oleada de reservistas en las próximas 48 horas.
Por su parte, EE.UU. ha atacado desde el aire y el mar más de 1.000 objetivos iraníes desde el comienzo de la operación Furia Épica el pasado sábado. La campaña militar va a seguir, y Trump ha adelantado que podría durar "cuatro semanas".
Nueva respuesta iraní
Las sirenas han sonado este lunes en Israel poco después de las 7:00, hora local, incluidas Tel Aviv y Jerusalén.
Los medios estatales iraníes han informado del lanzamiento de misiles contra "localizaciones enemigas". La Guardia Revolucionaria ha asegurado que los objetivos eran un complejo gubernamental en Tel Aviv, centros militares y de seguridad en Haifa (noroeste) y áreas de Jerusalén Este. La misma fuente ha asegurado que los ataques se extenderán y que las alarmas antiaéreas en Israel "no pararán nunca".
Según la prensa iraní, un caza F-15 estadounidense ha sido abatido sobre el cielo de Kuwait. El Ministerio de Defensa kuwaití ha confirmado que "varios aparatos" han caído en su territorio, pero las tripulaciones han sobrevivido. El Ministerio no ha confirmado si los aviones han sido abatidos.
Irán también ha vuelto a golpear a los países de su entorno que albergan bases militares de EE.UU. Kuwait ha interceptado drones y Reuters informa de que el edificio de la embajada de EE.UU. ha podido ser alcanzado. También ha habido explosiones en Dubai y Samha (Emiratos Árabes) y en Doha (Catar).
Un dron ha caído también sobre la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, causando daños limitados pero sin víctimas. Reino Unido ha afirmado que EE.UU. no le había solicitado el uso de la base.
La operación militar a gran escala iniciada por EE.UU. e Israel el sábado, y que supone una violación de la legalidad internacional, han provocado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares. Irán ha respondido bombardeando a su vez Israel y los países de la región que albergan bases militares de EE.UU., como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, con un saldo de varias víctimas, entre ellas tres soldados estadounidenses. La guerra hace temer un conflicto regional con implicaciones en la energía y la economía.