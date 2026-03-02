Irán dice que no negociará con Estados Unidos mientras persisten los ataques por tecer día consecutivo

La guerra iniciada por los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán entra este lunes en su tercera jornada.

Israel ha vuelto a bombardear Teherán y se han registrado también ataques en el Kurdistán iraní. Los ataques han matado ya al menos a 555 personas han muerto ya en Irán, según la Media Luna Roja.

Además, Israel ha respondido al lanzamiento de cohetes desde Líbano por parte de Hizbulá. La entrada de Hizbulá en el conflicto es la primera de uno de los proxies o aliados de Irán en la región.

Por su parte, Irán ha asegurado haber lanzado misiles contra edificios gubernamentales en Jerusalén Este, Tel Aviv y Haifa. El Gobierno iraní ha negado que hayan ofrecido negociar, como afirmó el domingo el presidente de EE.UU., Donald Trump. "No negociaremos con Estados Unidos", ha escrito en redes sociales el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

Larijani ha acusado al presidente de EE.UU., Donald Trump, de haber transformado su lema "América Primero" en "Israel Primero" y en estar dispuesto a sacrificar las vidas de soldados estadounidenses.

Bombardeos sobre Teherán y el Kurdistán iraní Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran haber establecido la superioridad aérea sobre Teherán. Este lunes se han escuchado explosiones en diferentes partes sobre Teherán y un proyectil ha caído en la ciudad de Sanandaj, en la provincia del Kurdistán iraní (noroeste del país), causando al menos tres muertos, según medios estatales iraníes. Los objetivos alcanzados, según Israel, son centros de inteligencia y seguridad, y centros de mando militar. Una fuente citada por Reuters asegura que los ataques han sido más intensos y extendidos que los de la campaña de bombardeos del pasado junio. Las fuentes israelíes aseguran que no tienen falta de armas y munición y que se va a llamar a filas a una nueva oleada de reservistas en las próximas 48 horas. Por su parte, EE.UU. ha atacado desde el aire y el mar más de 1.000 objetivos iraníes desde el comienzo de la operación Furia Épica el pasado sábado. La campaña militar va a seguir, y Trump ha adelantado que podría durar "cuatro semanas". Trump insta a los militares y la Guardia Revolucionaria iraní a "rendirse o afrontar una muerte segura"