Trump promete venganza por las muertes estadounidenses en Irán, pero se resigna a que haya más: "Así son las cosas"
- El presidente presume de un ataque a cientos de objetivos persas y asegura que la ofensiva durará "cuatro semanas"
- Descarta cualquier negociación con Teherán: "Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron"
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este domingo en un mensaje dirigido a la nación en el que ha prometido "vengar" la muerte de los tres militares estadounidenses de la que han informado las Fuerzas Armadas, pero ha advertido a sus compatriotas de que no serán las únicas. "Desafortunadamente, es probable que haya más [muertes de estadounidenses] antes del final. Así son las cosas, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso", ha declarado el presidente estadounidense en un vídeo publicado en su plataforma Truth Social.
"Este es el deber y la carga de un pueblo libre", ha argumentado. El mandatario republicano ha adelantado que la ofensiva contra Irán podría durar "cuatro semanas, o menos". "Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización. Han hecho la guerra a la civilización en sí", ha afirmado Trump.
El dirigente estadounidense ha subrayado que "las operaciones de combate continúan a pleno rendimiento y seguirán hasta que se cumplan los objetivos" y ha descartado así cualquier negociación con Teherán. "Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron", ha reprochado. Ha destacado que la Operación Furia Épica es "una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo".
Presume de la caída del ayatolá
"Nadie ha visto algo así. Hemos atacado cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y los sistemas antiaéreos iraníes", ha resaltado. Trump ha mencionado como principales logros de la operación la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el hundimiento de nueve buques militares iraníes.
"Por todo Irán se han podido escuchar las voces de los iraníes jaleando y celebrando en las calles tras el anuncio de su muerte", ha destacado. Además, "el mando militar al completo también ha desaparecido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar la vida. Quieren inmunidad. Llaman por millares", ha asegurado.
Mantiene que Irán conserva "bombas nucleares"
En ese sentido, ha apuntado que "un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una grave amenaza para cada estadounidense". "No podemos permitir que un país que genera ejércitos terroristas tenga esas armas para extorsionar al mundo", ha argüido, para posteriormente justificar la incursión de Estados Unidos e Israel en el país persa por considerarla "necesaria para garantizar que los estadounidenses jamás tengan que enfrentarse a un régimen radical, sediento de sangre y terrorista armado con bombas nucleares".
En su discurso ha reiterado su llamamiento a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Revolucionaria y a la Policía a "bajar las armas" a cambio de "plena inmunidad" o "afrontar una muerte segura" y ha apelado a los "patriotas iraníes" a "ser valientes, audaces, heroicos y recuperar" el país. "Estados Unidos está con vosotros. Os hice una promesa y la he cumplido", ha remachado.
Trump ha concedido este domingo una serie de entrevistas y en una de ellas, publicada por el diario británico Daily Mail, ha indicado que la ofensiva sobre Irán podría durar hasta cuatro semanas "o menos". "Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas (...), así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos", ha apuntado.