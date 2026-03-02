Trump promete venganza por las muertes estadounidenses en Irán, pero se resigna a que haya más: "Así son las cosas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este domingo en un mensaje dirigido a la nación en el que ha prometido "vengar" la muerte de los tres militares estadounidenses de la que han informado las Fuerzas Armadas, pero ha advertido a sus compatriotas de que no serán las únicas. "Desafortunadamente, es probable que haya más [muertes de estadounidenses] antes del final. Así son las cosas, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso", ha declarado el presidente estadounidense en un vídeo publicado en su plataforma Truth Social.

"Este es el deber y la carga de un pueblo libre", ha argumentado. El mandatario republicano ha adelantado que la ofensiva contra Irán podría durar "cuatro semanas, o menos". "Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización. Han hecho la guerra a la civilización en sí", ha afirmado Trump.

El dirigente estadounidense ha subrayado que "las operaciones de combate continúan a pleno rendimiento y seguirán hasta que se cumplan los objetivos" y ha descartado así cualquier negociación con Teherán. "Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron", ha reprochado. Ha destacado que la Operación Furia Épica es "una de las ofensivas militares más complejas, más aplastantes, que haya visto jamás el mundo".

Presume de la caída del ayatolá "Nadie ha visto algo así. Hemos atacado cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y los sistemas antiaéreos iraníes", ha resaltado. Trump ha mencionado como principales logros de la operación la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el hundimiento de nueve buques militares iraníes. La muerte de Alí Jameneí aboca al régimen de Irán a una sucesión en sus horas más bajas "Por todo Irán se han podido escuchar las voces de los iraníes jaleando y celebrando en las calles tras el anuncio de su muerte", ha destacado. Además, "el mando militar al completo también ha desaparecido y muchos de ellos quieren rendirse para salvar la vida. Quieren inmunidad. Llaman por millares", ha asegurado.