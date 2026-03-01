Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jameneí y la Guardia Revolucionaria promete verganza

La televisión pública iraní confirmó en la mañana de este domingo la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente de la muerte del líder iraní. Y también lo había hecho Benjamín Netanyahu.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud".

Una reunión de toda la cúpula iraní conocida por la inteligencia de EE.UU. e Israel En la madrugada del domingo, la agencia Reuters informaba que Estados Unidos e Israel habían programado el ataque el sábado para que coincidiera con una reunión que el líder supremo del país, Alí Jameneí, iba a mantener con sus principales asesores. Israel afirmó que Jameneí murió junto con sus principales lugartenientes, entre ellos Ali Shamkhani, el poderoso exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, y Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Reuters conoció estos detalles a través de fuentes estadounidenses. Días antes del ataque contra Irán, representantes de ambos países se reunieron en Ginebra para una ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní en las que, según su ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, se lograron "buenos avances". El Washington Post afirmó hoy que Israel y Arabia Saudí presionaron a Trump para atacar a Irán cuanto antes. Irán es el mayor enemigo de Israel según ha declarado Netanyahu en numerosas ocasiones. Y Arabia Saudí había advertido a los estadounidenses de que Irán saldría reforzado y más peligroso si EE. UU. no atacaba inmediatamente. El Post explica que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban poco probable que las fuerzas iraníes supusieran una amenaza inmediata para el país en la próxima década. Sin embargo, la Administración de Trump, y él mismo, han utilizado este argumento, además del de las armas nucleares, para justificar el operativo. Durante un mitin en Texas, este viernes, Trump insistió en que no estaba contento con los negociadores iraníes. Un día después, las amenazas de Trump de hace meses sobre un posible ataque a Irán se hacían realidad.

40 días de luto por la muerte de Jameneí En un mensaje emocionado un presentador de la televisión estatal anunció la muerte de Jameneí e informó que el país entraba en un luto de 40 días. Unas horas antes, Trump definía así al líder iraní en Truth Social: "Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios". Y la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informaba, por su parte, que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Igualmente, el mismo medio indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.