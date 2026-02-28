Iraníes celebran a gritos desde las ventanas en Teherán la muerte del líder supremo, Alí Jamenei

Este sábado, en las calles de Teherán, se ha podido escuchar a muchos vecinos celebrar la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra este país. A última hora de este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado su fallecimiento, después de que Israel le diera también por muerto pero Irán no confirmara la noticia.

"¡Jamenei ha muerto! ¡Jamenei ha muerto!", gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

También sonaron gritos de "Yavid shah" (Vida el shah), en una referencia a la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Los efusivos gritos que resonaron durante unos 20 minutos son una muestra del descontento de parte de la población con el sistema político instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Trump confirma la muerte del líder supremo Jamenei, de 86 años, ha sido uno de los fallecidos en los ataques que comenzaron este sábado Israel y Estados Unidos, y en los que han muerto unas 200 personas según la Media Luna Roja iraní. Ha sido Trump quien, tras horas de especulaciones, ha confirmado su muerte en su perfil de Truth Social. "No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo y, en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto a él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", ha manifestado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había afirmado por la tarde que hay "señales" que apuntan a que Jamenei "no está" tras el ataque de Israel a su residencia de este sábado, pero se desconocía a ciencia cierta si había fallecido porque Irán no lo confirmaba. El complejo de edificios donde reside Jamenei ha sido alcanzado por los ataques, según imágenes de satélite, que han sido verificadas por la BBC. Medios iraníes, sin embargo, habían asegurado que el líder supremo estaba vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jamenei, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", había indicado la agencia iraní Tasnim.