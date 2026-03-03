Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años, cronista imprescindible de la Transición

El periodista español y cronista imprescindible de la Transición española, Fernando Ónega (Mosteiro, Lugo, 16 de junio de 1947), ha muerto este martes a los 78 años en Madrid.

Artífice del mítico discurso de Adolfo Suárez de "puedo prometer y prometo", de quien fue su director de comunicación, exdirector de informativos de la Cadena SER, COPE, Onda Cero o director de varios programas en TVE, y colaborador en otros muchos medios, Fernando Ónega ha sido una de las voces más respetadas de la Transición y la democracia española. Padre de tres hijos, entre ellos de nuestra compañera Cristina Ónega, subdirectora de informativos de TVE y Directora del canal 24 Horas a quien le mandamos nuestro pésame y a toda su familia.

Ónega dedicó toda su vida al periodismo. Formó parte del Grupo Crónica, ese conjunto de 17 periodistas que cada jueves durante casi medio siglo se reunía con una persona relevante de la sociedad, era un asiduo de las tertulias de los diferentes medios de comunicación y en 2020 recibió el premio Ondas como reconocimiento a su trayectoria.

La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles.

Ónega inició su carrera televisiva en TVE a finales de los 70 con los programas informativos Siete Días y Revista de Prensa. También fue director de Relaciones Externas en esta casa. Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo.

En 1979 entró como tertuliano en el programa Hora 25, de la Cadena SER, emisora en al que fue nombrado director de informativos en 1981. Entre 1986 y 1990 dirigió los informativos de Cadena COPE y posteriormete dirigió Onda Cero.

Posteriormente colaboró con los servicios informativos de Telecinco, presentó Antena 3 Noticias, colaboró como tertuliano en 59 segundos, El Programa de Ana Rosa, Las mañanas de Cuatro o La Brújula de la Economía y Más de Uno en Onda Cero, entre otros muchos medios. Además también escribía columnas en diarios como La Voz de Galicia o La Vanguardia.