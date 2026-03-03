Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy | Trump contempla una guerra prolongada contra Irán en Oriente Medio
- Trump avisa de que la "gran ola" de ataques aún no ha empezado
La guerra contra Irán iniciada por EE.UU. e Israel continúa este martes por cuarta jornada consecutiva. La ofensiva lanzada el sábado ha desencadenado una cascada de represalias que suma ya más de 600 fallecidos y que ha resucitado los enfrentamientos directos entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia libanés Hizbulá.
El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó el lunes de que "la gran ola" de ataques aún está por llegar y aludió a un plazo de varias semanas para poner fin a esta ofensiva, que ya el sábado se cobró la vida del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.
Entretanto, miles de viajeros han quedado bloqueados en Oriente Medio por la interrupción de gran parte del tráfico aeroportuario y varios gobiernos occidentales, entre ellos el español, han lanzado una serie de esfuerzos para tratar de evacuar a estas personas.
Estas son las principales novedades:
- Trump dice que EE.UU. aprovechó su "última oportunidad" para atacar a Irán y que durará "lo que sea necesario
- Israel informa de nuevos bombardeos sobre objetivos del régimen iraní
- La Guardia Revolucionaria asegura que atacará cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz
Ataque a Irán, en directo:
-
0:35
Estados Unidos dice que no atacaría deliberadamente una escuela después de que Irán dijera que más de 160 personas muriesen en el ataque del sábado
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que las fuerzas estadounidenses "no atacarían deliberadamente una escuela" después de que los medios estatales iraníes informaran de que más de 160 personas, la mayoría de ellas estudiantes, muriesen en el ataque del sábado.
El ataque reportado tuvo lugar el sábado contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, lo que marca el incidente más mortífero en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El incidente ha sido condenado por la UNESCO, la agencia de la ONU para la cultura y la educación, y por la activista educativa ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Atacar deliberadamente una institución educativa, un hospital o cualquier otra estructura civil constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.
-
0:30
Israel anuncia que vuelve a bombardear el sur de Beirut
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chií Hizbulá. Medios libaneses, como L'Orient-Le Jour, han reportado explosiones en los suburbios del sur de la ciudad, la misma zona que fue atacada durante la madrugada del lunes.
En un mensaje en su cuenta de telegram, las FDI han informado de estar bombardeando "cuarteles de Hizbulá y depósitos de armas en Beirut". El Líbano se ha convertido en un nuevo campo de batalla del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.
Desde el fin de semana, no han cesado los ataques entre Israel e Irán, así como los bombardeos de Irán a países aliados de Estados Unidos en la región. El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.
El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hizbulá. Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.
-
0:25
EE.UU. pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos"
El Departamento de Estado estadounidense ha pedido este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.
En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad" de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.
A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a intervenir a la policía. Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.
La embajada estadounidense en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles" ya que la situación de seguridad "es inestable e impredecible".
-
0:22
Exteriores convoca a embajador de Irán para trasladar "condena" por ataques a países de la región y Chipre
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.
Según ha explicado a la prensa en declaraciones antes de un acto en la sede de Exteriores, el embajador iraní ha sido convocado "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre. Durante la convocatoria, se ha trasladado al embajador iraní "la condena tajante" de España por los "ataques indiscriminados e injustificados" contra países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la región, ya que "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como de la soberanía e integridad de dichos países".
-
0:18
Trump contempla una guerra prolongada contra Irán en Oriente Medio
Donald Trump ha indicado este lunes que estaba considerando una guerra prolongada contra Irán, mientras el conflicto se expande en múltiples frentes con nuevas incursiones estadounidenses e israelíes y Teherán tomando represalias en el Golfo. Al tercer día de la guerra, ambos bandos han manifestado su determinación de continuar las hostilidades, y los países del Golfo amenazaron con tomar represalias si fuera necesario contra la "agresión" iraní.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército ideológico de la República Islámica, se ha atribuido la responsabilidad del ataque a un petrolero, descrito como vinculado a Estados Unidos, en el estrecho de Ormuz, y volvió a atacar a los ricos países del Golfo, que albergan varias bases militares estadounidenses. Un general iraní ha amenazado el lunes con "incendiar cualquier barco" que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica para el comercio mundial de petróleo, prácticamente cerrada debido a la guerra en Oriente Medio.
Mientras tanto, Israel ha expandido sus operaciones en el Líbano, llevando a cabo ataques masivos y letales en respuesta a un ataque del movimiento chií Hezbolá en apoyo a Teherán. En Irán, el ejército israelí ha afirmaado durante la noche del lunes al martes haber "atacado y desmantelado" la sede de la radiodifusión estatal iraní (IRIB) en el norte de Teherán. Se han scuchado fuertes explosiones en varios barrios de Teherán, según periodistas de AFP.
"Están golpeando muy fuerte hoy. Cada dos o tres horas, y duran aproximadamente media hora. Las ventanas tiemblan. Casi todo el mundo se deja llevar por el miedo", ha declarado Elnaz, residente de Teherán de 39 años, a AFP. "Todas las opciones están sobre la mesa".
En el Líbano, el gobierno libanés ha reaccionado con firmeza a la intervención de Hezbolá contra Israel, que podría desencadenar otra guerra mortal después de la prevista para 2023-2024. Ha proclamado la "prohibición inmediata" de todas las actividades militares de la milicia chií. En respuesta, el jefe del bloque parlamentario de Hezbolá, Mohammad Raad, ha denunciado "la bravuconería del gobierno", mientras "los libaneses esperaban una decisión de rechazo a la agresión israelí".
-
0:10
EE.UU. detalla el amplio arsenal usado contra Irán, pero no confirma el número de heridos
Estados Unidos ha informado este lunes de que utilizó parte de su arsenal más avanzado durante las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán, pero no ha precisado en su último boletín cuántos objetivos en tierra fueron destruidos ni ha confirmado oficialmente el número de estadounidenses heridos, más allá de los seis fallecidos reportados.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha publicado este lunes en las redes sociales el balance del material militar utilizado hasta el momento en la operación Furia Épica, nombre con el que se identificó el operativo conjunto con Israel, iniciado el sábado y en el que murió el líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí. Ha detallado, entre otros, que ha desplegado bombarderos estratégicos B-2 y el uso por primera vez en combate de los drones kamikaze LUCAS.
Sin embargo, consultado por EFE, el comando no ha ofrecido una lista oficial de militares heridos, que algunos medios cifran en 18, ni ha informado en el último boletín el número de objetivos alcanzados. Entre el arsenal también ha mencionado la utilización de los cazas bombarderos F-35 Stealth y F-22 para atacar las instalaciones iraníes, además de los sistemas Patriot y THAAD para interceptar los cientos de misiles que el país persa ha lanzado en represalia.
El listado incluye activos de la guerra electrónica como los EA-18G Electronic Attack, especializados en "cegar" los radares enemigos y bloquear sus comunicaciones, portaaviones nucleares, además de equipo especial "que no podemos enumerar aquí", ha indicado el Centcom. El comando se ha referido en otro apartado a los objetivos de los ataques, aunque a diferencia de su último comunicado, en el que ha dicho que había alcanzado más de 1.000 objetivos iraníes, esta vez no ha incluido cifras.
En su lugar, se ha limitado a enumerar que había atacado centros de comando y control, el cuartel general conjunto del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, buques de la Armada iraní, submarinos de la Armada iraní, sitios de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar. Los bombardeos buscan "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.
-
0:05
Israel lanza una nueva oleada de ataques en Teherán contra cuarteles de la Inteligencia y la Fuerza Quds
El Ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva oleada de ataques contra la capital de Irán, Teherán, que ha alcanzado varios cuarteles del Ministerio de Inteligencia iraní y un centro de comando perteneciente a la Fuerza Quds, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado sedes y bases de organismos de seguridad interna subordinados al régimen terrorista iraní y responsables de reprimir las protestas contra el régimen, incluso mediante el uso de la violencia y el arresto de civiles", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.
En concreto, el Ejército israelí ha informado de que sus fuerzas han atacado más de diez sedes pertenecientes al Ministerio de Inteligencia de Irán y un centro de comando de la Fuerza Quds donde, presuntamente, "estaban reunidos soldados iraníes".
La Fuerza Aérea israelí también ha llevado a cabo recientemente tres oleadas adicionales de ataques en el oeste de Irán contra docenas de lanzamisiles, sitios de producción de armamento, sistemas de defensa y otros lugares asociados a la Guardia Revolucionaria.
"El ataque agrava los daños contra régimen terrorista iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán dañando las estructuras y operativos del régimen dondequiera que opere", han indicado, agregando que el objetivo es "eliminar cualquier amenaza" contra Israel y "mantener la seguridad de los ciudadanos israelíes".
-
0:02
La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos
La Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de Teherán han sido este lunes blanco de nuevos bombardeos de Israel, que ha confirmado ataques adicionales contra objetivos pertenecientes al régimen iraní. Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, han sufrido el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se ha visto interrumpida y continúa. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que su aviación "ha atacado y desmantelado el centro de comunicaciones del régimen" iraní.
-
00:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.