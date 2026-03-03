Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy | Trump contempla una guerra prolongada contra Irán en Oriente Medio

0:10

EE.UU. detalla el amplio arsenal usado contra Irán, pero no confirma el número de heridos

Estados Unidos ha informado este lunes de que utilizó parte de su arsenal más avanzado durante las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán, pero no ha precisado en su último boletín cuántos objetivos en tierra fueron destruidos ni ha confirmado oficialmente el número de estadounidenses heridos, más allá de los seis fallecidos reportados.





El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha publicado este lunes en las redes sociales el balance del material militar utilizado hasta el momento en la operación Furia Épica, nombre con el que se identificó el operativo conjunto con Israel, iniciado el sábado y en el que murió el líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí. Ha detallado, entre otros, que ha desplegado bombarderos estratégicos B-2 y el uso por primera vez en combate de los drones kamikaze LUCAS.

Sin embargo, consultado por EFE, el comando no ha ofrecido una lista oficial de militares heridos, que algunos medios cifran en 18, ni ha informado en el último boletín el número de objetivos alcanzados. Entre el arsenal también ha mencionado la utilización de los cazas bombarderos F-35 Stealth y F-22 para atacar las instalaciones iraníes, además de los sistemas Patriot y THAAD para interceptar los cientos de misiles que el país persa ha lanzado en represalia.

El listado incluye activos de la guerra electrónica como los EA-18G Electronic Attack, especializados en "cegar" los radares enemigos y bloquear sus comunicaciones, portaaviones nucleares, además de equipo especial "que no podemos enumerar aquí", ha indicado el Centcom. El comando se ha referido en otro apartado a los objetivos de los ataques, aunque a diferencia de su último comunicado, en el que ha dicho que había alcanzado más de 1.000 objetivos iraníes, esta vez no ha incluido cifras.

En su lugar, se ha limitado a enumerar que había atacado centros de comando y control, el cuartel general conjunto del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, buques de la Armada iraní, submarinos de la Armada iraní, sitios de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar. Los bombardeos buscan "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.