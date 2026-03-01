Bulos, fotos y vídeos falsos del ataque a Irán de EE.UU. e Israel

El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha matado al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y ha dado pie a la difusión de cientos de imágenes en redes sociales. En VerificaRTVE desmontamos falsedades y bulos compartidos en redes a raíz de este conflicto. Desde una foto falsa del ayatolá entre escombros hasta el bulo que presenta una imagen real de Irán como si fuera Kabul.

No es un bulo y no es Kabul: son imágenes reales de una escuela iraní En redes acusan a RTVE, Efe y el diario El País de haber difundido un bulo por compartir como si fuera de Irán una foto que aseguran que fue tomada en Kabul en 2021. Es falso. Las imágenes son reales, están contrastadas y corresponden a la escuela de Minab, en el sur de Irán, cuya destrucción el régimen atribuye a un ataque de Israel. Medios internacionales con equipos de verificación como las agencias The Associated Press, France Presse y Reuters han publicado vídeos y fotos que muestran la destrucción en la escuela de primaria de Minab. Dos herramientas de detección de IA confirman que las imágenes no están creadas con esta tecnología.

Esta imagen de una mochila de niña con sangre es falsa Desde las redes sociales, la Embajada de Irán en Austria ha difundido en X una foto que muestra una mochila de niña con sangre y un mensaje de condena por la "devastadora tragedia" en la escuela de Minab. La imagen no es real. Es una foto falsa creada con inteligencia artificial. La imagen falsa creada con IA y el análisis de Sight Engine, Hive y Google SynthID VerificaRTVE Las herramientas de detección Google SynthID, Hive y Sight Engine concluyen con una probabilidad superior al 90% que esa imagen es artificial porque está creada con esta tecnología.

Netanyahu no habla farsi: la voz está creada inteligencia artificial El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha difundido en la red social X un vídeo en el que aparece hablando en farsi, el idioma oficial de los iraníes. La imagen es real pero la voz está creada con inteligencia artificial. La herramienta de detección Hiya, del proyecto Invid WeVerify, concluye que la voz del vídeo está creada con inteligencia artificial. Imagen del vídeo con la voz de Netanyahu clonada y el análisis de la herramienta de detección Hiya VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos pedido a una periodista iraní que analice el audio y concluye que la voz "está generada con inteligencia artificial" porque Netanyahu "no habla farsi". Señala además que el vídeo permite ver que la voz no está sincronizada con los labios de Netanyahu. Los fallos de sincronización labial (lip sync) son habituales en vídeos que incorporan voces creadas por inteligencia artificial.

Esta foto de un ayatolá entre escombros está creada con inteligencia artificial Mensajes de redes difunden una imagen que muestra entre escombros a un hombre con un atuendo similar al de un ayatolá y la presentan como la "primera foto" del rescate del cadáver del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Es un bulo. La imagen está generada con inteligencia artificial. Mensajes de X que difunden el bulo de una foto falsa de un ayatolá entre los escombros VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos analizado la foto con la herramienta de detección Google SynthID y concluye que la imagen está creada con una inteligencia artificial de esta firma tecnológica. La herramienta de detección Hive aporta el mismo análisis: es una foto artificial., como puedes ver en la imagen inferior. Análisis de las herramientas Google SynthID y Hive que concluyen que es una foto creada con IA VerificaRTVE