Bulos, fotos y vídeos falsos del ataque a Irán de EE.UU. e Israel

Bulos, fotos y vídeos falsos del ataque a Irán de EEUU e Israel
Una columna de humo en el centro de Teherán tras un ataque de Israel el 1 de marzo EPA /Abedin Taherkenareh
Borja Díaz-Merry
VerificaRTVE
VerificaRTVE

El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha matado al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y ha dado pie a la difusión de cientos de imágenes en redes sociales. En VerificaRTVE desmontamos falsedades y bulos compartidos en redes a raíz de este conflicto. Desde una foto falsa del ayatolá entre escombros hasta el bulo que presenta una imagen real de Irán como si fuera Kabul.

No es un bulo y no es Kabul: son imágenes reales de una escuela iraní

En redes acusan a RTVE, Efe y el diario El País de haber difundido un bulo por compartir como si fuera de Irán una foto que aseguran que fue tomada en Kabul en 2021. Es falso. Las imágenes son reales, están contrastadas y corresponden a la escuela de Minab, en el sur de Irán, cuya destrucción el régimen atribuye a un ataque de Israel.

Medios internacionales con equipos de verificación como las agencias The Associated Press, France Presse y Reuters han publicado vídeos y fotos que muestran la destrucción en la escuela de primaria de Minab. Dos herramientas de detección de IA confirman que las imágenes no están creadas con esta tecnología.

Esta imagen de una mochila de niña con sangre es falsa

Desde las redes sociales, la Embajada de Irán en Austria ha difundido en X una foto que muestra una mochila de niña con sangre y un mensaje de condena por la "devastadora tragedia" en la escuela de Minab. La imagen no es real. Es una foto falsa creada con inteligencia artificial.

Imagen de una mochila infantil con sangre creada con inteligencia artificial

La imagen falsa creada con IA y el análisis de Sight Engine, Hive y Google SynthID VerificaRTVE

Las herramientas de detección Google SynthID, Hive y Sight Engine concluyen con una probabilidad superior al 90% que esa imagen es artificial porque está creada con esta tecnología.

Netanyahu no habla farsi: la voz está creada inteligencia artificial

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha difundido en la red social X un vídeo en el que aparece hablando en farsi, el idioma oficial de los iraníes. La imagen es real pero la voz está creada con inteligencia artificial. La herramienta de detección Hiya, del proyecto Invid WeVerify, concluye que la voz del vídeo está creada con inteligencia artificial.

El vídeo con la voz de Benjamin Netayahu clonada con inteligencia artificial

Imagen del vídeo con la voz de Netanyahu clonada y el análisis de la herramienta de detección Hiya VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos pedido a una periodista iraní que analice el audio y concluye que la voz "está generada con inteligencia artificial" porque Netanyahu "no habla farsi". Señala además que el vídeo permite ver que la voz no está sincronizada con los labios de Netanyahu. Los fallos de sincronización labial (lip sync) son habituales en vídeos que incorporan voces creadas por inteligencia artificial.

Esta foto de un ayatolá entre escombros está creada con inteligencia artificial

Mensajes de redes difunden una imagen que muestra entre escombros a un hombre con un atuendo similar al de un ayatolá y la presentan como la "primera foto" del rescate del cadáver del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Es un bulo. La imagen está generada con inteligencia artificial.

Esta foto de un ayatolá entre los escombros es falsa

Mensajes de X que difunden el bulo de una foto falsa de un ayatolá entre los escombros VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos analizado la foto con la herramienta de detección Google SynthID y concluye que la imagen está creada con una inteligencia artificial de esta firma tecnológica. La herramienta de detección Hive aporta el mismo análisis: es una foto artificial., como puedes ver en la imagen inferior.

Dos herramientas de detección concluyen que la foto del ayatolá entre escombros está creada con IA

Análisis de las herramientas Google SynthID y Hive que concluyen que es una foto creada con IA VerificaRTVE

Este vídeo de presos saliendo de la cárcel iraní de Evin es falso

En canales de Telegram se ha difundido un vídeo que muestra a varios hombres saliendo de un autobús y lo presentan como si fueran presos que están siendo trasladados desde la cárcel de Evin, en Teherán, la capital de Irán. Es falso. Es un vídeo creado con inteligencia artificial.

Vídeo falso de unos presos en la cárcel de Evin creado con inteligencia artificial

Imagen del vídeo falso de los presos en la cárcel de Evin y el análisis de tres herramientas de detección VerificaRTVE

En VerificaRTVE no hemos encontrado noticias relacionadas con la prisión de Evin en medios internacionales como la BBC, el diario The New York Times y las agencias Reuters y AFP. Tampoco hemos encontrado noticias recientes con referencias a esta prisión con una búsqueda por palabra clave en farsi en medios y páginas web de Irán.

Hemos analizado la grabación con Google SynthID y esta herramienta concluye que el vídeo está generado con inteligencia artificial de la firma tecnológica estadounidense. La herramienta de detección Hive llega a la misma conclusión: es una grabación creada con inteligencia artificial.

