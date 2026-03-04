No es Indonesia en la pandemia, son fotos actuales de tumbas en Irán
Este martes 3 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha publicado imágenes de la excavación de tumbas diciendo que son para los fallecidos por el ataque a una escuela en Minab que la ONU ha pedido investigar como posible crimen de guerra. Mensajes de redes sociales aseguran que las fotografías se capturaron en Indonesia durante la pandemia de la COVID-19. Algunos de ellos se basan en respuestas de la inteligencia artificial de X, Grok. Es falso. Las imágenes son actuales y se registran en un cementerio de Minab.
Una publicación de X del 3 de marzo, compartida más de 1.000 veces, difunde una imagen aérea en la que se ven decenas de tumbas y tres excavadoras. El mensaje en inglés que acompaña la instantánea asegura que "esta imagen es de Indonesia" y que "el régimen en Irán y todos sus partidarios la han estado promocionando como una ‘fosa común para estudiantes iraníes’". Otra publicación compartida más de 2.000 veces, cita un ‘post’ con esta imagen y dice: "Esta foto es de Indonesia durante el covid (sic)".
No es Indonesia: la foto es actual y muestra un cementerio en Minab
Esta imagen no se registra en Indonesia. Mediante una búsqueda inversa no encontramos ningún registro de que esta fotografía se haya publicado antes del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Tampoco hay ningún medio de comunicación que la sitúe en Indonesia. También hemos comprobado con herramientas como Hive o SightEngine que las fotografías de las tumbas de Minab no están generadas con inteligencia artificial.
El ministro de Exteriores de Irán ha publicado este martes la imagen en X acompañada del siguiente mensaje en inglés: "Estos son sepulcros que se excavan para más de 160 niñas inocentes que fueron asesinadas en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela primaria". La agencia Reuters publica la misma foto y esta otra instantánea que muestra una perspectiva más amplia del mismo escenario. En esta última imagen se ve un tejado de color azul y algunos coches en las inmediaciones. La distribuyen el departamento de prensa iraní y la agencia WANA.
Las imágenes se geolocalizan en el cementerio de Minab (27.139045111265922, 57.065751608836834), tal y como ha aclarado en X el investigador Tal Hagin. Puedes comprobar cómo el tejado azul que aparece a la izquierda de la segunda foto publicada por Reuters es el mismo se ve en la imagen satelital. También hay coincidencias con esta instantánea de la agencia WANA, en la que el mismo edificio aparece al fondo.
Según medios internacionales como Al Jazeera, Irán ha acogido este martes un funeral multitudinario por las víctimas en esta escuela en la que, según el régimen, han fallecido 180 personas. Estos datos no se han podido verificar con fuentes externas, al igual que la autoría del ataque.
Grok vuelve a desinformar: la sitúa en Indonesia por el parecido con otras fotos
Al igual que sucedió con las imágenes de la destrucción de la escuela de Minab, la inteligencia artificial de X, Grok, ha confundido a los usuarios sobre la veracidad de esta foto. En varias respuestas ha asegurado que no se registra "en Minab ni en Irán", sino que "es una imagen aérea del Cementerio Rorotan en Yakarta, Indonesia, julio de 2021".
En este otro mensaje, Grok ha indicado que "no son tumbas nuevas para escolares en Irán; es una foto reciclada mal utilizada". En esta publicación enlaza a dos fotos de AFP y de Getty Images que muestran tumbas excavadas en Indonesia, pero las imágenes son diferentes a las del entierro de Minab.
Existen otras imágenes aéreas de julio de 2021 de tumbas en Jakarta, la capital de Indonesia, por los fallecidos por la COVID-19. Estas fotos publicadas por Reuters también corresponden al cementerio de Rotoran en esas fechas y, según esta agencia, se grabaron con un dron durante los días más mortíferos de la pandemia en Indonesia. "Según el departamento que gestiona los cementerios, cuatro de los cinco cementerios de COVID-19 de Yakarta están ahora llenos", explicaban.