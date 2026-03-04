No es Indonesia en la pandemia, son fotos actuales de tumbas en Irán

Este martes 3 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha publicado imágenes de la excavación de tumbas diciendo que son para los fallecidos por el ataque a una escuela en Minab que la ONU ha pedido investigar como posible crimen de guerra. Mensajes de redes sociales aseguran que las fotografías se capturaron en Indonesia durante la pandemia de la COVID-19. Algunos de ellos se basan en respuestas de la inteligencia artificial de X, Grok. Es falso. Las imágenes son actuales y se registran en un cementerio de Minab.

Una publicación de X del 3 de marzo, compartida más de 1.000 veces, difunde una imagen aérea en la que se ven decenas de tumbas y tres excavadoras. El mensaje en inglés que acompaña la instantánea asegura que "esta imagen es de Indonesia" y que "el régimen en Irán y todos sus partidarios la han estado promocionando como una ‘fosa común para estudiantes iraníes’". Otra publicación compartida más de 2.000 veces, cita un ‘post’ con esta imagen y dice: "Esta foto es de Indonesia durante el covid (sic)".