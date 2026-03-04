La reina Letizia, en la despedida a Fernando Ónega: "Ha sido un maestro para generaciones de periodistas"

La reina Letizia ha acudido este miércoles a la Casa de Galicia en Madrid para dar su último adiós a Fernando Ónega, referente indiscutible del periodismo español fallecido a los 78 años. A su llegada, y antes de entrar en la capilla ardiente, la Reina ha querido atender brevemente a los medios de comunicación para poner en valor la figura del cronista. "Ha sido un profesor y un maestro para muchas generaciones de periodistas; un hombre que dignificó el oficio con su inteligencia", ha afirmado con semblante serio.

Letizia ha recordado emocionada cómo todos los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información de Madrid en los años 90 "teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer" y ha recalcado que "me ha acompañado toda la vida" a través de la radio. "Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", ha señalado.

La reina ha explicado que al rey le hubiera gustado hacer lo mismo y "honrar" hoy a Fernando Ónega pero que en Sevilla también "le esperaban con mucho cariño" un grupo de personas con diferentes discapacidades. Su majestad ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador incansable" por lo que Letizia ha puntualizado: "Descanse ya tranquilo Fernando Ónega".

Doña Letizia, que compartió profesión con las hijas del fallecido, Cristina y Sonsoles Ónega, ha resaltado la capacidad de análisis y el "sentido común" que caracterizaron la trayectoria del periodista lucense. Tras sus declaraciones, la reina ha accedido al interior del centro para transmitir personalmente su pésame a su viuda, Ángela, y al resto de la familia en la más estricta intimidad.

Historia reciente de España Las reacciones a la muerte de Fernando Ónega coinciden en señalar su papel vertebrador en la historia reciente de España. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apelado directamente a la responsabilidad de los medios actuales, afirmando que el periodismo de la Transición debe servir de guía: "Creo que en estos tiempos la memoria de Fernando Ónega y de toda su generación les debe hacer reflexionar también a ustedes, no solo a la clase política", ha señalado la ministra, quien sostiene que aquellos valores democráticos son la base necesaria para la convivencia actual. 01.05 min Transcripción completa ha estado en mi casa toda la vida. Yo que creo mucho en el periodismo como una base.. para la democracia, creo que en estos tiempos la memoria de Fernando Ónega y de toda su generación les debe hacer reflexionar también a ustedes, no solo a la clase política, que sin duda también en los tiempos en los que vivimos creo que el periodismo que se practicó en los primeros años de la democracia y en la transición es el que nos debe guiar con esos valores democráticos Lo ha sido todo, yo creo que no hay nada por donde no haya pasado Fernando Ónega como presentador de televisión, como jefe de Suarez autor del famoso Puedo prometer y prometo, escritor de libros, un extraordinario periodista y ojalá pues que mucha gente lo siga como ejemplo porque eso será bueno para el periodismo español y para España. Creo que es un personaje irrepetible, muy irrepetible. Yo tengo agradecimiento por la labor que ha hecho, por poner sentido común, información objetiva sentido de humor en la vida, inteligencia, delicadeza y no agresión a nadie, y un inmenso respeto por los demás "Un ejemplo para España": políticos y figuras del Estado ensalzan el legado democrático de Fernando Ónega Por su parte, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ensalzado la polivalencia de una figura que "lo ha sido todo", desde presentador hasta autor del icónico lema de Adolfo Suárez. "Ojalá que mucha gente lo siga como ejemplo, porque eso será bueno para el periodismo español y para España", ha sentenciado Rajoy. En esta misma línea de admiración, Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey, ha calificado a Ónega como un "personaje irrepetible", destacando especialmente su elegancia personal y profesional al ejercer una labor basada en la "inteligencia, delicadeza y un inmenso respeto por los demás". Además, la titular de la cartera de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado "como abordaba siempre, con esa elegancia, los temas", con "rigor" y "seriedad". "Gratitud, recuerdo y respeto", ha trasladado Saiz.