La última entrevista de Fernando Ónega en RTVE: "Mi mujer me donó un riñón"

Ha sido uno de los grandes nombres de la historia de este país. Concretamente de un hito histórico como la Transición española, donde se convirtió en el cronista imprescindible. A Fernando Ónega se le recuerda por el mítico discurso de Adolfo Suárez de "puedo prometer y prometo" y de quien se convirtió en su director de comunicación. Este martes, el exdirector de algunos programas de RTVE ha muerto a los 78 años de edad. Hace unos meses, precisamente en noviembre, el gallego se sentó en Plano General y concedió una entrevista a Jenaro Castro. En el programa de La 2 de TVE, el escritor hizo un repaso de su trayectoria profesional y vital. También, como era de esperar, el comentarista y líder de opinión abordó distintos asuntos de actualidad y se sometió a todas las secciones del espacio de cultura.

Fernando Ónega: "He llorado muchas veces porque mi mujer me donó un riñón"

Fernando Ónega ha atravesado varios reveses de salud a lo largo de su vida. Precisamente en 2021 tuvo que someterse a un transplante, un momento que recordado emocionado en su paso por el programa dirigido por Jenaro Castro. En la conversación, el gallego ha manifestado cómo su mujer no tuvo dudas y se ofreció a ser ella quien le donara el órgano que necesitaba: "Cuando me despierto de la operación y ella está en una cama de hospital, casi al lado, le digo: ‘¿Estás ahí?’. He llorado muchas veces al contarlo. He llorado porque hay que ser muy generoso al hacerlo».

Ónega también ha analizado la actualidad política y criticó la confrontación entre el poder político y el judicial, así como la tensión entre Gobierno y oposición. En esta línea, el también analista político, consideró que España vivía una “agonía del Estado”, donde los intereses de partido habían sustituido al proyecto común, y lamentó que la concordia hubiera dado paso al enfrentamiento.

Además, sobre unas hipotéticas elecciones anticipadas, sostuvo que —por sí solas— no solucionarían los problemas del país dado que "es una aberración la guerra existente entre el Gobierno y la oposición". Conocedor de primera mano de todas las conversaciones que se produjeron en la Moncloa habitada por Adolfo Suárez durante la Transición, Ónega entiende que actualmente los "proyectos de partido han sustituido al proyecto de Estado". Denuncia que "la concordia ha sido sustituida por la discordia y el enfrentamiento".

El periodista, uno de los lucenses más universales, reivindicó sus raíces gallegas y describió la “morriña” como apego a la tierra. Defendió la democracia y la libertad de prensa, y se mostró cercano al compartir aspectos personales y familiares poco conocidos. Durante el programa participó en todas sus secciones habituales, abordando tanto su perfil profesional como su lado más humano. En la que ha sido su última entrevista en RTVE, el comentarista y líder de opinión ha abordado distintos asuntos de actualidad. De este modo, ha señalado como "terrible que haya una guerra tan abierta entre el poder político y el poder judicial".