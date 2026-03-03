Rodrygo dice adiós a la temporada por una lesión en la rodilla

El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrygo Goes, se pierde lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del menisco externo de su pierna derecha, según han informado los servicios médicos del club blanco.

El futbolista se lesionó durante el partido de la jornada 26 de Liga ante el Getafe en el Bernabéu cuando tan solo habían transcurrido diez minutos de su salida al terreno de juego aunque logró continuar y finalizar el partido.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, y disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes, una vez superada una “tendinosis en el isquio de la pierna derecha” que, junto a una sanción debido a una expulsión en Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

Otra baja de larga duración para el Real Madrid, en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada, en la que, el 10 de diciembre, rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero que, desde su llega en 2019, acumuló momentos decisivos, especialmente en Liga de Campeones.