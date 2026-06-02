Rafa Jódar - Alexander Zverev, en directo hoy el partido de cuartos de final de Roland Garros 2026

El encuentro entre el tenista español Rafa Jódar y el tenista alemán Alexander Zverev está acaparando todas las miradas de los aficionados del tenis. El madrileño es el único español vivo en el torneo y viene de vencer a su compatriota Pablo Carreño en octavos de final (6-4, 6-4 y 6-1, 6-2 y 6-2). Su rival, Zverev, avanzó a la siguiente ronda tras vencer al tenista neerlandés Jesper De Jong con un marcador de 7-6(3), 6-4 y 6-1.

En su primera participación en el Grand Slam francés, Jódar ha alcanzado los cuartos de final, convirtiéndose en el tercer tenista español de la era Open en lograrlo junto con dos leyendas como lo son Rafael Nadal y Juan Carlos Ferrero. A sus 19 años y desde el puesto 142 de la ATP, el madrileño emula los debuts históricos de Ferrero (2000) y Nadal (2005) en París, asegurándose además su entrada en el Top 80 mundial tras firmar una épica remontada en cinco sets ante Pablo Carreño en los octavos de final.

Tras las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, Zverev se ha consolidado como el principal aspirante al título este año, y tiene ante sí la mejor opción para conseguir su tan ansiado Grand Slam. ‘Sasha’ ha alcanzado los cuartos de final por sexta vez consecutiva e intentará igualar su mejor resultado histórico en 2024, y en aquella ocasión perdió contra Carlos Alcaraz.

Ambos tenistas se expresaron sobre su próximo encuentro en los cuartos de final. Jódar comentó: ""Sascha’ es un gran jugador, no sé si el mejor que jamás haya ganado un Grand Slam. Juega muy bien en los grandes escenarios y es cuestión de tiempo que consiga un título en su carrera". Por su parte, Zverev también tuvo palabras para el tenista madrileño: "Lo que está haciendo es impresionante. Antes de comenzar la gira de tierra no estaba en el top 100 y ahora está en el top 20. Creo que merece mucho reconocimiento y espero con ansias nuestro partido, que seguramente será entretenido".