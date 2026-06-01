El juez Pedraz imputa a la cúpula de la UDEF con el PP por el presunto espionaje a Podemos

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado al excomisario José Manuel García Catalán, a petición de Pablo Iglesias, y le ha citado a declarar el próximo jueves 25 de junio. Catalán, junto a otro funcionario de policía que aparece citado en el escrito al que ha tenido acceso RTVE por su número de placa, tendrá que aclarar si entre 2015 y 2016, siendo Jorge Fernández Díaz ministro del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal llevó a cabo investigaciones irregulares contra Podemos.

La noticia llega mientras, en el mismo organismo judicial, la Audiencia Nacional, continúan las declaraciones de los acusados por el caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando presuntamente, viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez. El objetivo, acusar a los fundadores del partido de un delito fiscal.

En 2024, Pedraz admitió la querella que interpuso Podemos contra cargos del Ministerio del Interior y de la Policía en 2015 y 2016 por presuntas investigaciones irregulares al partido. Sin embargo excluyó de la causa a Jorge Fernández Día, al no ver indicios suficientes contra él. El exministro sí se sienta como acusado en el juicio por el caso Kitchen, donde se enfrenta a una petición de 12 años de prisión.

Sí que están acusados en esta otra causa el ex número dos de Interior de aquellos años, Francisco Martínez, y el ex DAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, que precisamente declara hoy por ese otro caso de espionaje a Bárcenas. Como en ese caso, no se sentará en el banquillo el que fuera director general de la policía, Ignacio Cosidó, y otros responsables policiales.