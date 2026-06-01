El tiempo hoy 1 de junio en España: temperaturas altas y tormentas en el Pirineo

Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, por encima de los 38-40 en el Guadalquivir, y se darán chubascos con tormentas en el Pirineo.

La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes altas, salvo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares, donde se prevén intervalos de nubes bajas que tienden a despejar, excepto en Galicia, donde se cubrirá en las últimas horas del día por la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la zona del centro y del este peninsular se formará nubosidad de evolución vespertina, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental, sin descartar que pueda afectar de forma aislada a otras montañas del noreste.

Además, se dará una probable formación de niebla matinal en el extremo norte peninsular y de brumas costeras en Alborán y Baleares.