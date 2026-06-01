El tiempo hoy 1 de junio en España: temperaturas altas y tormentas en el Pirineo
- La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando
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Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, por encima de los 38-40 en el Guadalquivir, y se darán chubascos con tormentas en el Pirineo.
La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes altas, salvo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares, donde se prevén intervalos de nubes bajas que tienden a despejar, excepto en Galicia, donde se cubrirá en las últimas horas del día por la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En la zona del centro y del este peninsular se formará nubosidad de evolución vespertina, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental, sin descartar que pueda afectar de forma aislada a otras montañas del noreste.
Además, se dará una probable formación de niebla matinal en el extremo norte peninsular y de brumas costeras en Alborán y Baleares.
Bajan las temperaturas en la costa
Las temperaturas máximas, elevadas para la época, ascenderán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, noreste de la meseta norte y norte de la vertiente Ibérica; mientras que descenderán en la mitad norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz.
Predominarán los ascensos de las mínimas en Canarias y Extremadura, aunque descenderán en el centro-norte peninsular. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en regiones del centro y tercio sur peninsular, así como en el litoral mediterráneo.
Soplará el viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado en litorales del oeste peninsular y Ampurdán; viento flojo en el resto, tendiendo a arreciar por la tarde.
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