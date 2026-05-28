El Instituto de Salud Carlos III informa de cinco muertes atribuibles a las altas temperaturas en Cantabria
- Aemet certifica la primera ola de calor en la región en un mes de mayo desde que hay registros
- La Dirección General Salud Pública afirma que no tiene constancia de fallecimientos por calor
El Instituto de Salud Carlos III ha publicado que Cantabria ha registrado cinco muertes atribuibles al exceso de temperaturas. Así aparece en su página web donde el Panel Momo, de monitorización de la mortalidad, recoge un fallecimiento al día en ese concepto entre el 23 y el 27 de mayo. El Gobierno de Cantabria, sin embargo, asegura que de momento no hay impacto asistencial en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Dirección General de Salud Pública afirma que no ha llegado ninguna comunicación de fallecimientos por la ola de calor.
Porque en Cantabria ya se puede hablar de ola de calor. Lo ha certificado la Agencia Estatal de Meteorología después de que la comunidad autónoma haya superado los 30 grados durante cinco días consecutivos y se cumplan los parámetros científicos que determinan cuando se pasa de un episodio extraordinario a una ola de calor: tres días seguidos con máximas superiores al percentil 95 de julio y agosto. De hecho, el martes el Aeropuerto de Santander marcó la máxima histórica para este mes, 37,1 grados a las cuatro de la tarde.
Temperatura del mar
El calor se nota también en el mar, la temperatura del Cantábrico está ahora por encima de los 18 grados, alrededor de dos grados más de lo habitual en estas fechas y muy por encima del promedio del mes de mayo es de 15,3 y un mar tan caldeado también tiene consecuencias. "Cuando vengan episodios de inestabilidad, puede dar lugar a precipitaciones más intensas, de corta duración, pero chubascos más fuertes que si el mar estuviese uno o dos grados más fresco·, explica Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria.
Por otro lado, los sindicatos educativos han denunciado esta semana las altas temperaturas que se han registrado en las aulas de numerosos colegios de la región. El consejero del área, Sergio Silva, ha descartado suspender las clases de forma generalizada y ha confirmado que no se ha producido ningún incidente en los centros escolares de Cantabria. Como ha explicado, la Consejería se ha coordinado desde el primer minuto con Salud Pública y ya la pasada semana se informó a los centros de la activación de los avisos por calor..