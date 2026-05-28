El Instituto de Salud Carlos III informa de cinco muertes atribuibles a las altas temperaturas en Cantabria

El Instituto de Salud Carlos III ha publicado que Cantabria ha registrado cinco muertes atribuibles al exceso de temperaturas. Así aparece en su página web donde el Panel Momo, de monitorización de la mortalidad, recoge un fallecimiento al día en ese concepto entre el 23 y el 27 de mayo. El Gobierno de Cantabria, sin embargo, asegura que de momento no hay impacto asistencial en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Dirección General de Salud Pública afirma que no ha llegado ninguna comunicación de fallecimientos por la ola de calor.

Porque en Cantabria ya se puede hablar de ola de calor. Lo ha certificado la Agencia Estatal de Meteorología después de que la comunidad autónoma haya superado los 30 grados durante cinco días consecutivos y se cumplan los parámetros científicos que determinan cuando se pasa de un episodio extraordinario a una ola de calor: tres días seguidos con máximas superiores al percentil 95 de julio y agosto. De hecho, el martes el Aeropuerto de Santander marcó la máxima histórica para este mes, 37,1 grados a las cuatro de la tarde.