La Audiencia Nacional investiga los pagos del PSOE para “desestabilizar” las investigaciones judiciales contra el partido

El PSOE se ha levantado este miércoles con un nuevo nubarrón sobre su cabeza. La UCO ha entrado a primera hora de la mañana en la sede nacional del partido, en la calle de Ferraz, en busca de documentos ligados a Leire Díez y a una supuesta trama de la que la exmilitante formaba parte para "desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno", según fuentes judiciales.

Entre otros documentos, los agentes buscan las facturas con las que el PSOE habría justificado los pagos a la trama a cambio de información sobre jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad para supuestamente torpedear las investigaciones judiciales y policiales abiertas contra el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Díez, que fue grabada ofreciendo supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometida contra cargos de la UCO, ha negado esta mañana haber recibido pagos del Partido Socialista en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que lidera la investigación, ya tenía abierta una causa contra Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por el supuesto amaño de contratos públicos. El magistrado amplía ahora las pesquisas a otros delitos e imputa a numerosos excargos del PSOE, también a la actual gerente del partido, Ana Fuentes.

En el marco de la investigación sobre la supuesta operación del PSOE para socavar las investigaciones judiciales, el juez ha imputado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, al empresario Javier Pérez Dolset, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y al abogado Ismael Oliver.

A todos estos les imputa nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y un delito contra las instituciones del Estado.

El magistrado investiga en este mismo procedimiento al letrado de Cerdán, Jacobo Teijelo Casanova, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Además, también ha imputado a la actual gerente del PSOE. La investigación apunta a que Fuentes habría actuado "al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos. Y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces", precisan fuentes judiciales.

El magistrado además sostiene que Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, y Juan Francisco Serrano, exmano derecha de Cerdán en el PSOE, colaboraron con la trama; si bien destaca que "habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal".

01.22 min Leire Díez enmarca los audios sobre la UCO en un reportaje de investigación

Pedraz, que ha ordenado además el registro de los domicilios de Zarrías, Dolset y Cerdán, y ha enviado a la UCO a buscar documentos en la dirección general de la Guardia Civil en Madrid, ha justificado las actuaciones por la gravedad de los delitos supuestamente cometidos por la trama, además de por "el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación".

De forma paralela a la investigación impulsada por Pedraz, un juzgado de Plaza de Castilla mantiene abierta una causa por las supuestas maniobras de Díez para torpedear las causas judiciales del PSOE.