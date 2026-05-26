El tiempo en España, miércoles 27 de mayo: suben aún más las temperaturas y pone en alerta a nueve comunidades

Los termómetros subirán todavía más este miércoles dentro del episodio de calor extremo que vive España este mayo. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya se han dado valores habituales en julio en el conjunto del país, pero con el ascenso térmico que se espera a partir de esta jornada el calor será propio de la canícula, el período más cálido del año.

Hay once comunidades en aviso, de las que nueve lo están por calor: País Vasco, en alerta naranja; y Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria y Galicia, en amarilla. Estas tres últimas junto con Castilla y León cuentan, además, con avisos amarillos por fuertes tormentas. Andalucía, por su parte, acumula dos alertas amarillas: una por fenómenos costeros y otra por fuertes vientos.

Mapa de España que muestra la previsión de temperaturas máximas el 27 de mayo. RTVE

Las temperaturas máximas aumentarán de forma predominante respecto al martes y superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir. Allí las mínimas no bajarán de 20 grados.

Por otro lado, los termómetros bajarán en Canarias y en el Cantábrico oriental y no se esperan cambios térmicos en Baleares. Las mínimas subirán, pero de forma ligera.

Todo ello después de que el martes se batieran 25 récords históricos para mayo, entre ellos una mínima de 24,5 grados en San Sebastián.

Tormentas en el noroeste En cuanto al estado del cielo, se prevé una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, aunque con nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste peninsular y en otras montañas de la mitad norte, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes asociadas. Mapa de España que muestra la previsión de temperaturas máximas el 27 de mayo. RTVE Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en zonas de los litorales de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares, con posible formación de brumas y bancos de niebla costeros. La calima tenderá a menos en Canarias y podrá afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. ““