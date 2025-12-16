España despide un 2025 "extremadamente cálido": los cuatro últimos años son los más calurosos desde que hay registros

A pocos días del final de año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya considera que 2025 ha sido "extremadamente cálido". No es un hecho puntual: los últimos cuatro años, incluido este, han sido los más cálidos desde que comenzaron los registros en 1961, según el avance provisional publicado este martes por este organismo.

"Encadenaríamos cuatro años extremadamente cálidos y, por los datos que manejamos, 2025 probablemente sea el tercero o el cuarto de la serie", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. En cuanto a las precipitaciones, con los datos hasta el 9 de diciembre, se trata de un año con carácter húmedo.