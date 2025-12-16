España despide un 2025 "extremadamente cálido": los cuatro últimos años son los más calurosos desde que hay registros
- La Aemet espera que el resto del invierno también tenga temperaturas por encima del promedio
A pocos días del final de año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya considera que 2025 ha sido "extremadamente cálido". No es un hecho puntual: los últimos cuatro años, incluido este, han sido los más cálidos desde que comenzaron los registros en 1961, según el avance provisional publicado este martes por este organismo.
"Encadenaríamos cuatro años extremadamente cálidos y, por los datos que manejamos, 2025 probablemente sea el tercero o el cuarto de la serie", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. En cuanto a las precipitaciones, con los datos hasta el 9 de diciembre, se trata de un año con carácter húmedo.
Temperaturas más altas de lo normal para el resto del invierno
Tras dejar atrás un otoño "muy cálido", con una temperatura media de un grado por encima del periodo de referencia 1991-2020, se espera que los meses de diciembre, enero y febrero —el invierno meteorológico— tengan temperaturas por encima del promedio, aunque hay más incertidumbre sobre las precipitaciones.
