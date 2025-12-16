El abono único de transporte se podrá utilizar a partir del 19 de enero y no afectará a los descuentos actuales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha avanzado este martes que el abono único de transportes para viajar por todo el país, que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero y no afectará a los descuentos actuales que están actualmente en vigor, como el abono de Cercanías.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Puente ha explicado que será un producto "a mayores", que no sustituirá a los que ya existen, sino que tiene como objetivo integrar los abonos de carácter urbano e interurbano con el fin de que exista un solo título de transporte en todo el país como ya ocurre en otros países europeos.

Para ello, se habilitará un convenio con las administraciones que quieran sumarse. "Nos hubiera gustado empezar desde el primer día con la incorporación de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero ha habido distintas razones que no lo han hecho posible algunas de carácter técnico y otras de carácter más político", ha señalado el ministro. No obstante, ha dicho que está "convencido" de que con el tiempo "se irán integrando".

El presidente del Gobierno anunció la puesta en marcha de un abono único de transporte para viajar por todo el país, con un precio de 60 euros al mes para adultos y de 30 para los jóvenes menores de 26 años. Permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales,