Alegría se despide como portavoz y ministra del Gobierno mientras el socio minoritario pide un cambio en profundidad

El de este martes será el último Consejo de Ministros de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación. La secretaria general de los socialistas aragoneses sale del ejecutivo para ser oficialmente la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas convocadas el lunes por el presidente de Aragón.

Alegría se ha despedido este martes con un mensaje en las redes sociales en el que habla del "enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país".

La ministra de educación dice que tras una etapa "muy feliz" ahora inicia su "camino más emocionante". El próximo 8 de febrero intentará convertirse en presidenta de Aragón, para lo que se medirá con el candidato popular, Jorge Azcón.

Así las cosas, Pedro Sánchez se verá forzado a realizar una crisis de gobierno en la que conoceremos el nombre de la persona que encabezará la portavocía del ejecutivo y el ministerio de Educación. Lo único que ha desvelado hasta ahora el presidente, es que ese cargo será ocupado por una mujer. Desde que llegó al ejecutivo en 2018 Sánchez siempre ha elegido a mujeres para ocupar este cargo. Antes de Alegría fueron portavoces Isabel Celáa, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez.