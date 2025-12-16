Alegría se despide como portavoz y ministra del Gobierno mientras el socio minoritario pide un cambio en profundidad
- La ministra Alegría asiste al que será su último Consejo de Ministros dividido por los casos de acoso en el PSOE
- A Sumar no le valen las explicaciones de Sánchez y pide "un cambio en profundidad" en los equipos de Gobierno
El de este martes será el último Consejo de Ministros de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación. La secretaria general de los socialistas aragoneses sale del ejecutivo para ser oficialmente la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas convocadas el lunes por el presidente de Aragón.
Alegría se ha despedido este martes con un mensaje en las redes sociales en el que habla del "enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país".
La ministra de educación dice que tras una etapa "muy feliz" ahora inicia su "camino más emocionante". El próximo 8 de febrero intentará convertirse en presidenta de Aragón, para lo que se medirá con el candidato popular, Jorge Azcón.
Así las cosas, Pedro Sánchez se verá forzado a realizar una crisis de gobierno en la que conoceremos el nombre de la persona que encabezará la portavocía del ejecutivo y el ministerio de Educación. Lo único que ha desvelado hasta ahora el presidente, es que ese cargo será ocupado por una mujer. Desde que llegó al ejecutivo en 2018 Sánchez siempre ha elegido a mujeres para ocupar este cargo. Antes de Alegría fueron portavoces Isabel Celáa, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez.
Sumar pide "un cambio en profundidad"
Este cambio llega en un momento de inestabilidad entre los socios de la coalición. Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido este lunes que reemplazar a los ministros es una potestad del presidente. Pero ha subrayado que poner en marcha un nuevo equipo es "imprescindible" para "relanzar el Gobierno". También lo pidió la semana pasada la vicepresidenta segunda y líder de Sumar. Yolanda Díaz pidió una remodelación "radical del ejecutivo", porque dijo "así no podemos seguir".
A Ernest Urtasun le ha parecido "insuficiente" la comparecencia del presidente del Gobierno, que este lunes ha hecho su balance de fin de año, presentando el informe "Cumpliendo". Allí Pedro Sánchez ha mostrado su "determinación, convicción y energía" para seguir gobernando en un contexto que reconoce "no es fácil" por los casos de corrupción y acoso sexual que han estado afectando al PSOE. Una vez más, Sánchez ha defendido la "contundencia" de su actuación y ha reconocido que "solo se me puede reprochar que he actuado tarde".
Los socios de Sumar piden "un cambio en profundidad", ha dicho Urtasun, porque estamos "en un momento muy grave de la legislatura" y "el inmovilismo no es una opción".
Este martes, el ministro Óscar Puente ha ofrecido una entrevista a Televisión Española en la que ha pedido a los socios de coalición "coherencia". Sobre la remodelación del gobierno que pide Sumar, ha dicho que "no sé si incluye a ministros de Sumar", y ha recordado como tras la denuncia contra el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón no hubo peticiones de dimisión por parte de los ministros socialistas.
Pese a todo, horas después, en una reunión informal con periodistas, el presidente ha dicho que tras ocho años "en circunstancias difíciles" y con un "gobierno en minoría", el ejecutivo "está en forma". También "con ganas de continuar", más allá incluso de 2027, con "un punto de madurez que me da perspectiva sin restar gravedad".