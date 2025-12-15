En directo: Azcón convocará elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero tras la falta de acuerdo presupuestario

Este lunes, por primera vez en la historia, se oficializará desde el Pignatelli un adelanto electoral en Aragón. Sucederá a partir de las once y media de la mañana, durante la comparecencia del presidente aragonés Jorge Azcón, ante los medios de comunicación.

Después de darse un fin de semana de reflexión tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias con Vox, está previsto que Azcón dé a conocer el decreto de disolución de las Cortes de Aragón y convocatoria de elecciones autonómicas. Fuentes del entorno del presidente Azcón han confirmado a RTVE que esos comicios se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Esta convocatoria electoral pondrá sobre la mesa una cita con las urnas con la que el ejecutivo central no contaba, que además supondrá la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de la mesa del Consejo de Ministros. Ambos cargos son incompatibles, por lo que si Azcón oficializa hoy esos comicios, Pedro Sánchez tendrá que cesar a Pilar Alegría y ejecutar una crisis de Gobierno en la que conoceremos el nombre de la persona que ocupará sus cargos.

El PSOE aragonés deberá, en todo caso, convocar antes elecciones primarias para confirmar la candidatura a la presidencia del gobierno de Aragón de la actual portavoz.