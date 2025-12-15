En directo: Azcón convocará elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero tras la falta de acuerdo presupuestario
- El presidente de Aragón ha convocado a los medios a las 11:30
- Será el primer adelanto electoral de la historia de Aragón
Este lunes, por primera vez en la historia, se oficializará desde el Pignatelli un adelanto electoral en Aragón. Sucederá a partir de las once y media de la mañana, durante la comparecencia del presidente aragonés Jorge Azcón, ante los medios de comunicación.
Después de darse un fin de semana de reflexión tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias con Vox, está previsto que Azcón dé a conocer el decreto de disolución de las Cortes de Aragón y convocatoria de elecciones autonómicas. Fuentes del entorno del presidente Azcón han confirmado a RTVE que esos comicios se celebrarán el próximo 8 de febrero.
Esta convocatoria electoral pondrá sobre la mesa una cita con las urnas con la que el ejecutivo central no contaba, que además supondrá la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de la mesa del Consejo de Ministros. Ambos cargos son incompatibles, por lo que si Azcón oficializa hoy esos comicios, Pedro Sánchez tendrá que cesar a Pilar Alegría y ejecutar una crisis de Gobierno en la que conoceremos el nombre de la persona que ocupará sus cargos.
El PSOE aragonés deberá, en todo caso, convocar antes elecciones primarias para confirmar la candidatura a la presidencia del gobierno de Aragón de la actual portavoz.
El 8 de febrero, posible fecha para las elecciones anticipadas de Aragón
De esta manera, Aragón sigue los pasos de Extremadura, que celebrará elecciones autonómicas el próximo domingo, también tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias con Vox.
El decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral que hoy está previsto apruebe el presidente aragonés, debería publicarse en las 24 horas siguientes en el Boletín Oficial de Aragón. Los comicios se celebrarán 54 días después de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 8 de febrero. De confirmarse estas fechas, la campaña electoral comenzaría el próximo 23 de enero.
Con este primer adelanto electoral de la historia de Aragón, los partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe, Podemos, IU y PAR- tendrán que preparar una campaña en tiempo récord, con las Navidades de por medio, y cerrar las candidaturas.
Azcón liderará la del PP con la ambición de no tener que depender de Vox, y el riesgo de que el equilibrio de fuerzas en las Cortes se mantenga, en liza con la ministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que aspirará a la presidencia de Aragón, salvo sorpresa en las primarias que ha de convocar el partido.