Azcón ve "inasumibles" las propuestas de Vox para los presupuestos en Aragón y abre la puerta al adelanto electoral

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cree que las posiciones de PP y Vox en la comunidad siguen estando "muy lejanas". El dirigente ha iniciado este martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear los apoyos a los Presupuestos para 2026. De no lograr en los próximos días un acuerdo con el partido de Santiago Abascal, Azcón convocará elecciones anticipadas.

"Todo lo que no es su forma de pensar es socialismo. ¡Esto es el paradigma del sectarismo!", ha denunciado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al encuentro y tras escuchar al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, quien pidió replicar el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana.

"En Aragón, las decisiones las tomamos nosotros, los aragoneses. Ni las toma la gente de Madrid, ni por supuesto tomamos como referencia ninguna comunidad y menos la valenciana. No es normal que en su intervención, el señor Nolasco haya hablado de Valencia 15 o 20 veces. Da la sensación de cualquier día se va a comprar un piso y se va a ir a vivir a Valencia", le ha replicado.

Vox no dará "un cheque en blanco" Previamente, Nolasco advirtió a Azcón de que no le dará "un cheque en blanco" y que los visos de acuerdo pasan por "priorizar la vivienda para españoles", nuevas bajadas de impuestos, eliminar las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde Europeo y publicar el origen de los delincuentes en las estadísticas públicas. El portavoz de Vox ha reclamado al PP que acepte estos postulados y le remita el proyecto de Presupuestos completo en un "tiempo razonable" para llegar a un acuerdo. "La pelota está en su tejado". Pero Bermúdez de Castro ha alejado el acuerdo bajo el argumento de que el "único interés" de los de Abascal es "intentar sobrepasar y sustituir al PP en vez de hacer política útil". Alegría tiende "la mano" a Azcón y el PSOE facilitará el techo de gasto para aprobar presupuestos en Aragón Asimismo, Nolasco se ha quejado de que el de 2026 "podía ser un presupuesto del PSOE" y que "es posible" que el PP estuviera esperando la aprobación por parte de los socialistas, mencionando los acuerdos en torno a la memoria histórica, las leyes de género o el Pacto Verde, tras lo que ha apuntado que PP y PSOE gobiernan juntos en Bruselas: "Que hayan hecho un presupuesto para agradar al PSOE no me extraña lo más mínimo". El político de Vox ha reclamado a Azcón "responder a la mayoría natural que salió de las urnas en 2023" y ha opinado que ahora el PP está "en un momento de cortejo al PSOE" y "el PSOE corteja al PP", demostrando que "son dos partidos sistémicos que entre ellos se reparten el bacalao para arruinarnos a todos". Azcón planea adelantar las elecciones en Aragón si no logra "en una semana" los apoyos para aprobar los presupuestos Aun así, el PP no cierra la puerta a un último intento. El presidente aragonés volverá a convocar esta semana a Vox para tratar de llegar a un acuerdo para la aprobación de las cuentas. En ese encuentro, emplazará a Nolasco a responder ya "sí o no", porque no está dispuesto a aceptar "más mareos". El Gobierno de Aragón considera que "muchas" de las condiciones de Vox "son inasumibles porque son ilegales" o "no se pueden llevar a cabo hoy por hoy por la legislación" española. Preguntado por si se puede dar por hecha la convocatoria electoral, Bermúdez de Castro se ha limitado a señalar que no hay "ningún avance" o, en otras palabras, que todo apunta a que Azcón pondrá las urnas si Vox no sale de "su marco de juego absolutamente inamovible". "Son líneas rojas talladas en piedra", ha agregado.