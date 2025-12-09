Australia se convierte en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Australia se ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años.

Esta normativa, pionera en trasladar la responsabilidad directa a las plataformas digitales, exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y Kick "medidas razonables" para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida. No obstante, el Gobierno australiano ha alertado que la lista de plataformas se podría modificar a medida que surjan nuevos productos y los usuarios jóvenes opten por nuevas alternativas.

Con la nueva normativa se puede sancionar a las empresas tecnológicas con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (casi 30 millones de euros).

El Ejecutivo defiende estos controles para proteger la salud mental de niños y adolescentes. "Aprovechen al máximo las próximas vacaciones escolares. En lugar de pasarlas mirando el teléfono, comiencen un nuevo deporte, aprendan un nuevo instrumento o lean ese libro que lleva tiempo en la estantería. Y, lo más importante, pasen tiempo de calidad con sus amigos y familiares", ha expresado el primer ministro del país, Anthony Albanese.

El Gobierno australiano ha señalado que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Justo antes de que la prohibición entrara en vigor, el 86% de los australianos de entre ocho y 15 años usan las redes sociales, según la Administración.

Entre los riesgos más citados, figuran el ciberacoso, el engaño pederasta (grooming), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. En el debate previo a la aprobación de la normativa, pesó el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental.

Todas las plataformas, a excepción de X, han declarado que cumplirán la normativa mediante la inferencia de edad (adivinándola a partir de su actividad en línea) o una estimación, que generalmente se basa en un selfi. También podrán comprobarla con documentos de identidad subidos o datos de cuentas bancarias vinculadas.

Elon Musk ha manifestado que la prohibición "parece una forma encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos" y la mayoría de plataformas se han quejado de que viola el derecho a la libertad de expresión. Además, una impugnación ante el Tribunal Superior australiano está pendiente de resolverse.