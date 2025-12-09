Ana Belén desvela el cariñoso apodo que le puso a Víctor Manuel en la intimidad | La Revuelta, completo
Ana Belén y Víctor Manuel, Víctor y Ana, son mucho más que dos de los artistas con trayectorias más dilatadas de la cultura española. Son, además, una de las parejas más consolidadas e icónicas de nuestro país, con más de 50 años de relación. Y debió ser en aquellos inicios de su romance, según ha recordado en La Revuelta el cantautor y compositor, la única vez que se animó a bailar, “por arrimar y tal”, una actitud que le ha valido un cariñoso apodo por parte de su compañera. El asturiano, que publicó en noviembre su nuevo disco, Solo a solas conmigo, ha anunciado su gira por España a partir de marzo de 2026, mientras que la cantante y actriz pondrá fin a la suya este próximo 23 de diciembre en Madrid.
Los apodos de Víctor y Ana
Corrían los años 60 cuando Ana Belén (de nombre real María del Pilar Cuesta Acosta, Madrid 1951) y Víctor Manuel (Mieres, Asturias, 1947) daban los primeros pasos de sus carreras artísticas. Ahora, con 74 y 78 años respectivamente, ella con decenas de discos en conjunto y por separado, innumerables películas y obras de teatro, y él con más de 600 canciones compuestas, forman parte del imaginario popular y cultural español. En el caso de Ana Belén, adquirió un estatus de icono que le valió apodos como “La novia de España” o “La musa de la Transición”. De Víctor Manuel, en cambio, siempre con un perfil más discreto, no se conocían motes públicos… hasta su paso por La Revuelta. Y es que el propio artista asturiano ha desvelado que se autoimpuso el alias de “La fuerza tranquila” cuando la pareja afrontó el proyecto "El gusto es nuestro”, junto a Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, a mediados de los 90.
Otro de los sobrenombres que han acompañado – en la intimidad – al cantante y compositor es el de “el oso asturiano”, ya que es así como le define su mujer por su incapacidad para bailar: “No hay nadie que baile peor que él”, bromeaba Ana Belén, a lo que Víctor Manuel ha añadido que solo bailó en una ocasión, “cuando nos conocimos, por arrimar”, y no ha vuelto a intentarlo. No así la cantante y actriz, que ya demostró sus dotes para la danza bailando una bachata junto a Broncano en su primera visita a La Revuelta.
Manías y rutinas antes de salir al escenario
Nadie podría imaginar que, con varias décadas de experiencia a su espalda, Ana Belén seguiría poniéndose nerviosa antes de salir al escenario. Por ello intenta mantener un clima de buen humor y risas con su equipo y sus músicos en los camerinos, además de practicar ejercicios vocales durante media hora. Víctor Manuel, en cambio, no pierde la tranquilidad que le caracteriza, aunque reconoce apoyarse en unas curiosas costumbres como masticar jengibre, precisamente para evitar problemas con la voz, no llevar dinero en los bolsillos y no salir a cantar nunca con el reloj en la muñeca. Sea como sea, lo que ha vuelto a quedar claro es el derroche de voz del que ha hecho gala Ana Belén interpretando en vivo en La Revuelta una de sus nuevas canciones, “Mala para los huesos esta humedad”.