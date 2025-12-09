Ana Belén desvela el cariñoso apodo que le puso a Víctor Manuel en la intimidad | La Revuelta, completo

Ana Belén y Víctor Manuel, Víctor y Ana, son mucho más que dos de los artistas con trayectorias más dilatadas de la cultura española. Son, además, una de las parejas más consolidadas e icónicas de nuestro país, con más de 50 años de relación. Y debió ser en aquellos inicios de su romance, según ha recordado en La Revuelta el cantautor y compositor, la única vez que se animó a bailar, “por arrimar y tal”, una actitud que le ha valido un cariñoso apodo por parte de su compañera. El asturiano, que publicó en noviembre su nuevo disco, Solo a solas conmigo, ha anunciado su gira por España a partir de marzo de 2026, mientras que la cantante y actriz pondrá fin a la suya este próximo 23 de diciembre en Madrid.

Los apodos de Víctor y Ana Corrían los años 60 cuando Ana Belén (de nombre real María del Pilar Cuesta Acosta, Madrid 1951) y Víctor Manuel (Mieres, Asturias, 1947) daban los primeros pasos de sus carreras artísticas. Ahora, con 74 y 78 años respectivamente, ella con decenas de discos en conjunto y por separado, innumerables películas y obras de teatro, y él con más de 600 canciones compuestas, forman parte del imaginario popular y cultural español. En el caso de Ana Belén, adquirió un estatus de icono que le valió apodos como “La novia de España” o “La musa de la Transición”. De Víctor Manuel, en cambio, siempre con un perfil más discreto, no se conocían motes públicos… hasta su paso por La Revuelta. Y es que el propio artista asturiano ha desvelado que se autoimpuso el alias de “La fuerza tranquila” cuando la pareja afrontó el proyecto "El gusto es nuestro”, junto a Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, a mediados de los 90. Otro de los sobrenombres que han acompañado – en la intimidad – al cantante y compositor es el de “el oso asturiano”, ya que es así como le define su mujer por su incapacidad para bailar: “No hay nadie que baile peor que él”, bromeaba Ana Belén, a lo que Víctor Manuel ha añadido que solo bailó en una ocasión, “cuando nos conocimos, por arrimar”, y no ha vuelto a intentarlo. No así la cantante y actriz, que ya demostró sus dotes para la danza bailando una bachata junto a Broncano en su primera visita a La Revuelta. 05.10 min La Revuelta | Broncano y Ana Belén bailan bachata