Al menos 29 palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes pese al alto el fuego
- Las víctimas mortales incluyen al menos a seis menores
- Con estos ataques ascienden a 523 los muertos desde el alto el fuego
Israel ha matado a 29 gazatíes, entre ellos al menos seis menores, lo que convierte la jornada en una de las más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Según ha informado el Hospital Naser en el sur de la Franja, en uno de los ataques un dron israelí ha matado en Jan Yunis a un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos. Al norte, en Ciudad de Gaza, el hospital Al-Shifa ha confirmado un bombardeo aéreo a un apartamento que ha matado a una madre y sus tres hijos junto a otro familiar.
El mayor número de víctimas mortales se ha producido tras el impacto de un misil israelí en una comisaría es el que ha dejado más víctimas mortales, con un total de once palestinos muertos en el barrio de Sheij Radwan, también en la Ciudad de Gaza. Han muerto tres mujeres agentes de policía y cuatro personas que estaban detenidas. Además de acuerdo con el testimonio de un policía superviviente al ataque, unas veinte personas se encontrarían sepultadas bajo los escombros, de las que ya se han rescatado cuatro cuerpos sin vida según el hospital Al-Shifa y el Ministerio del Interior de Hamás.
Esta cifra eleva a 523 la cifra de muertos en Gaza desde que comenzó el cese de las hostilidades, incluidos más de 100 niños, y al menos 1405 heridos de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad local.
Además Israel ha llevado a cabo otros cuatro bombardeos que no han dejado víctimas mortales, uno de ellos al este de Ciudad de Gaza, cerca del cruce de Jabalia, y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla, una zona de amortiguamiento pactada en la tregua.
El control del paso de Rafah
El ejército israelí ha anunciado que reabrirá este domingo el paso de Rafah "con una circulación limitada". El cruce, que da acceso a la Franja de Gaza en la frontera egipcia, está bajo dominio militar Israelí desde 2024 mediante puestos de control, pero ahora además supervisará cualquier entrada y salida a través de funcionarios de su servicio de seguridad, desplegados para mantener vigilada la barrera de acceso en todo momento.
Según fuentes del servicio de seguridad egipcio, este será el país encargado de emitir permisos de acceso a Gaza, para lo que primero tendrá que solicitar la aprobación del servicio de seguridad interna israelí, Shin Bet. Los controles exhaustivos serán principalmente para entrar y se realizarán mediante tecnología como reconocimiento facial, sensores y detectores de metales que harrán un reconocimiento individual de cada persona.
Asociaciones humanitarias han advertido que la reapertura podría servir a Israel para que vacíe aún más Gaza de palestinos. El paso fronterizo es vital para la entrada de suministros a la Franja, entre ellos de medicamentos para atender a los heridos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan ser evacuados para recibir atención médica urgente.