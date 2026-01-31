Al menos 29 palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes pese al alto el fuego

Israel ha matado a 29 gazatíes, entre ellos al menos seis menores, lo que convierte la jornada en una de las más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Según ha informado el Hospital Naser en el sur de la Franja, en uno de los ataques un dron israelí ha matado en Jan Yunis a un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos. Al norte, en Ciudad de Gaza, el hospital Al-Shifa ha confirmado un bombardeo aéreo a un apartamento que ha matado a una madre y sus tres hijos junto a otro familiar.

El mayor número de víctimas mortales se ha producido tras el impacto de un misil israelí en una comisaría es el que ha dejado más víctimas mortales, con un total de once palestinos muertos en el barrio de Sheij Radwan, también en la Ciudad de Gaza. Han muerto tres mujeres agentes de policía y cuatro personas que estaban detenidas. Además de acuerdo con el testimonio de un policía superviviente al ataque, unas veinte personas se encontrarían sepultadas bajo los escombros, de las que ya se han rescatado cuatro cuerpos sin vida según el hospital Al-Shifa y el Ministerio del Interior de Hamás.

Esta cifra eleva a 523 la cifra de muertos en Gaza desde que comenzó el cese de las hostilidades, incluidos más de 100 niños, y al menos 1405 heridos de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad local.

Además Israel ha llevado a cabo otros cuatro bombardeos que no han dejado víctimas mortales, uno de ellos al este de Ciudad de Gaza, cerca del cruce de Jabalia, y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla, una zona de amortiguamiento pactada en la tregua.