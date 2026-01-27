Sanidad de Gaza pide la apertura del paso de Rafah: 4.000 pacientes de cáncer y 4.500 niños necesitan atención urgente

Portavoces del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha pedido este martes que no se demore más la reapertura del paso de Rafah, en el sur del enclave, para permitir la salida de miles de pacientes gazatíes con enfermedades crónicas, como cáncer, y heridos por la ofensiva de Israel.

"El cierre continuo del cruce fronterizo para impedir la salida de pacientes y heridos está agravando su estado de salud a nivel crítico, poniendo en peligro sus vidas", recoge la nota difundida por Sanidad.

El Ministerio gazatí subrayó que "la escasez de medicamentos, el cierre de la mayoría de los servicios especializados y la destrucción de la infraestructura hospitalaria han agravado las listas de espera para recibir tratamiento en el extranjero".

En Gaza, según los datos de Sanidad, hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas completas que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico. De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer; otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440 son casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad. Desde este gabinete también han informado de la muerte por frío de otro menor.

"Los pacientes con cáncer se encuentran entre los grupos más afectados y que sufren debido al cierre del cruce fronterizo y a la falta de tratamientos especializados y servicios de diagnóstico", subraya Sanidad.

El paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, lleva cerrado por orden del Gobierno israelí desde mayo de 2024. Los meses de antes, solo 3.100 pacientes gazatíes pudieron salir a través de este cruce para recibir tratamiento médico en el extranjero, según datos de Sanidad.

Antes de la ofensiva israelí de octubre de 2023, el cruce de Rafah era la principal vía de entrada y salida para los gazatíes, además de ser el punto por donde diariamente entraban centenares de camiones con ayuda humanitaria.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu se comprometió el lunes a reabrir este cruce una vez Hamás entregara todos los rehenes que tenía en su poder en la Franja.

Con el hallazgo del último rehén localizado ayer por el Ejército israelí en Gaza, ya no quedan cautivos ni vivos ni muertos en la Franja.

Así, Sanidad advierte de que si Israel no da ya el paso de reabrir Rafah habrá "consecuencias sanitarias impredecibles que podrían provocar un aumento de fallecimientos y una lista de espera más larga para derivaciones a tratamiento en el extranjero.

El fuego israelí sigue matando En la misma jornada, el Ejército israelí ha matado este martes a tres palestinos, incluido un joven de 17 años, en dos incidentes que tuvieron lugar en el barrio de Al Tuffa, al este de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes sanitarias del Hospital Al Shifa, el más grande de la Franja, que recibió a las víctimas. Según las mismas fuentes, en el primer incidente dos palestinos fueron abatidos a tiros por las fuerzas israelíes cuando intentaban regresar a su casa en el barrio de Al Tuffa. Un tercer palestino, identificado como Yousef Al Rifi, de 17 años, ha fallecido tras ser disparado por un francotirador israelí en la zona de Sanfour del barrio de Al Tuffa, confirmó también el hospital Al Shifa. Este barrio, bombardeado por tercer día consecutivo por Israel, está situado en una zona próxima a la llamada línea amarilla de separación entre la zona controlada por Israel (al este de dicha línea) y la zona donde viven los dos millones de habitantes de la Franja (al oeste). Israel mata a cuatro palestinos en Gaza mientras Trump oficializa su Junta de Paz en Davos RTVE.es / AGENCIAS Por su parte, la agencia de noticias palestina Wafa, informa de que durante esta madrugada la artillería bombardeó la ciudad de Jan Yunis (en el sur de Gaza) y que cazas israelíes atacaron la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, sin que de momento se hayan registrado víctimas. Pese a que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor hace ya más de tres meses en Gaza, y según Estados Unidos se ha iniciado ya su segunda fase, los ataques del Ejército de Israel contra el enclave palestino no han cesado por completo y prácticamente cada día se registran muertos entre la población. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha contabilizado ya desde el pasado 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego, cerca de 500 palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, por ataques de Israel además de un millar de heridos.