Un avión cisterna de EE.UU. se estrella tras ataques iraquíes y mueren todos sus tripulantes, según Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que un avión cisterna estadounidense que se había estrellado en el oeste de Irak ha sido atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y toda su tripulación ha muerto, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica.

Las primeras informaciones apuntaban que un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufría este jueves un accidente y se estrellaba en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

Desde el Comando Central del Ejército estadounidense se informaba en un comunicado que las labores de rescate continuaban. En el comunicado no se ofrecía cifras del número de tripulantes en la aeronave.

El Pentágono subrayó que el accidente se produjo "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo". Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas.

Apenas una hoy y media más tarde que llegará la noticia del accidente del avión cisterna, Irán aseguró que toda la tripulación había muerto como consecuencia del ataque con un misil lanzado por grupos iraquíes al avión estadounidense.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó de que el avión del Ejército estadounidense fue "alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó que se estrellara y que fallecieran todos los que iban a bordo, en declaraciones citadas también por la agencia iraní Fars.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado asegurando que las víctimas mortales del ataque fueron seis, la tripulación completa, y que el disparo se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate "enemigo".

Las declaraciones del portavoz del Ejército iraní no especifican con mayor detalle el origen del misil, pero desde la escalada de tensiones en Oriente Medio las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, han recibido varios ataques de origen desconocido.

Las Fuerzas de Movilización Popular son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán, formadas en 2014 con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI). Desde 2016 quedaron integradas en las Fuerzas Armadas y pasaron a formar parte del sistema oficial de seguridad iraquí, pese a que algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, hasta el punto de que determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.

