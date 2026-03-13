Un avión cisterna de EE.UU. se estrella tras ataques iraquíes y mueren todos sus tripulantes, según Irán
- Las primeras informaciones apuntaban que un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufría este jueves un accidente
- En el portaaviones USS Gerald Ford se origina un incendio que causa heridas a dos tripulantes
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que un avión cisterna estadounidense que se había estrellado en el oeste de Irak ha sido atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y toda su tripulación ha muerto, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica.
Las primeras informaciones apuntaban que un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufría este jueves un accidente y se estrellaba en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.
Desde el Comando Central del Ejército estadounidense se informaba en un comunicado que las labores de rescate continuaban. En el comunicado no se ofrecía cifras del número de tripulantes en la aeronave.
El Pentágono subrayó que el accidente se produjo "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo". Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas.
Apenas una hoy y media más tarde que llegará la noticia del accidente del avión cisterna, Irán aseguró que toda la tripulación había muerto como consecuencia del ataque con un misil lanzado por grupos iraquíes al avión estadounidense.
Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó de que el avión del Ejército estadounidense fue "alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó que se estrellara y que fallecieran todos los que iban a bordo, en declaraciones citadas también por la agencia iraní Fars.
Posteriormente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado asegurando que las víctimas mortales del ataque fueron seis, la tripulación completa, y que el disparo se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate "enemigo".
Las declaraciones del portavoz del Ejército iraní no especifican con mayor detalle el origen del misil, pero desde la escalada de tensiones en Oriente Medio las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, han recibido varios ataques de origen desconocido.
Las Fuerzas de Movilización Popular son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán, formadas en 2014 con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI). Desde 2016 quedaron integradas en las Fuerzas Armadas y pasaron a formar parte del sistema oficial de seguridad iraquí, pese a que algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, hasta el punto de que determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.
El portaaviones USS Gerald Ford sufre un incendio
Este mismo jueves, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes. El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos informó que "el incendio se originó en las áreas principales de lavandería del buque. La causa del incendio no relacionada con combates y ya se encuentra contenido".
El portaaviones se encuentra actualmente en el mar Rojo para dar apoyo a la operación estadounidense en Irán. La Marina estadounidense ha informado de que "no se han producido daños en el sistema de propulsión del barco" por lo que el portaaviones permanece "totalmente operativo".
El incendio deja al menos dos marines heridos. "Están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable", ha añadido el Mando Central de las Fuerzas Navales norteamericano.