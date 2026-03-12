Guerra de Irán, última hora en directo:

Enlaces accesibilidad
  • Israel bombardea el centro de Beirut y dice que la guerra en Líbano "no será corta"
Explosión en el centro de Beirut, Líbano, este jueves, 12 de marzo, por un ataque israelí EFE/EPA/WAEL HAMZEH
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 14 días, en los que han muerto más de 1.900 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 687 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.

Estas son las últimas novedades:

  • Irán afirma que algunos barcos pueden pasar el estrecho de Ormuz si se coordinan con ellos
  • EE.UU. asegura haber bombardeado 6.000 objetivos en Irán
  • Trump afirma que EE.UU. ganará "mucho dinero" con un petróleo caro y que es más importante acabar con el "malvado" Irán 

