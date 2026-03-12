Guerra de Irán, última hora en directo:

La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 14 días, en los que han muerto más de 1.900 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 687 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.

Estas son las últimas novedades:

Israel bombardea el centro de Beirut y dice que la guerra en Líbano "no será corta"

Irán afirma que algunos barcos pueden pasar el estrecho de Ormuz si se coordinan con ellos

EE.UU. asegura haber bombardeado 6.000 objetivos en Irán

Trump afirma que EE.UU. ganará "mucho dinero" con un petróleo caro y que es más importante acabar con el "malvado" Irán