La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 12 de marzo con Juan Bengoechea y Parquesvr como invitados

David Broncano vuelve a sorprender este jueves 12 de marzo con unos invitados que nada tienen que ver entre sí y que tal vez no sean tan conocidos para el gran público, pero que van a dar mucho juego. Juan Bengoechea, comandante y piloto de caza del Ejército del Aire y del Espacio, y la banda madrileña Parquesvr, que cerrará con una actuación, son los invitados de hoy en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

¿Quién es Juan Bengoechea? Nacido en Madrid en 1991, Juan Bengoechea es comandante y piloto de caza del Ejército del Aire y del Espacio, con más de 2000 horas de vuelo, la mitad de ellas en Eurofighter Typhoon, a lo largo de una década de experiencia. Procedente de una familia de pilotos, el comandante Bengoechea lideró en el mes de octubre la primera gran misión combinada del Ocean Sky 25, con más 40 aeronaves de seis países, y ha llevado a cabo diversas misiones de defensa aérea de la OTAN. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universitat Oberta de Catalunya, después cursó los estudios superiores en la Academia General del Aite, y actualmente es jefe de Escuadrón y responsable de adiestramiento de pilotos en la base aérea de Albacete. ““