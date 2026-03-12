Guerra de Irán, última hora en directo: Irán asegura haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra Israel

0:30

Más de 20 muertos y 50 heridos en nuevos ataques de Israel contra el Líbano

Al menos 24 personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que ha respondido a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá. Un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, ha resultado en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.

También en Baalbek, feudo de Hizbulá, otras ocho personas fallecieron y tres han resultado heridas en bombardeos israelíes en la localidad de Shaath. En el sur, en el área de Tiro, se han reecuperado dos cadáveres en un edificio de cuatro plantas que fue blanco de un ataque aéreo, y continúan las operaciones de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

Otros bombardeos en áreas sureñas se han saldado con cuatro muertos y nueve heridos en la población de Burg al Shomali, y con dos fallecidos y seis heridos en Deir Antar. En cuanto a los suburbios del sur de Beirut, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública ha informado de que las incursiones israelíes han causado 17 heridos.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días han causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados. Hizbulá, por su parte, ha estado perpetrando ataques de impacto limitado contra el norte de Israel, siendo el de este miércoles el de mayor alcance hasta el momento.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.