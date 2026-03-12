Guerra de Irán, última hora en directo: Irán asegura haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra Israel
- La Agencia Internacional de la Energía acuerda la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 13 días, en los que han muerto más de 1.700 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 634 muertos y 816.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz, donde tres cargueros han sido atacados en las últimas horas.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, la mayor cifra de la historia. Es su respuesta a la reducción de la oferta por el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha disparado los precios. Israel continúa sus bombardeos "a gran escala" contra Teherán y Beirut.
- Un ataque con drones causa un gran incendio en el puerto de Salalah en Omán
- Carlos Cuerpo asegura que las condiciones comerciales de España con EE.UU. son "las mismas que las de los miembros UE"
- La inteligencia estadounidense afirma que el gobierno iraní no corre riesgo de colapso, según Reuters
- EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica
Guerra de Irán, última hora en directo
-
0:32
EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha informado este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", ha explicado el Departamento.
-
0:30
Más de 20 muertos y 50 heridos en nuevos ataques de Israel contra el Líbano
Al menos 24 personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que ha respondido a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá. Un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, ha resultado en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.
También en Baalbek, feudo de Hizbulá, otras ocho personas fallecieron y tres han resultado heridas en bombardeos israelíes en la localidad de Shaath. En el sur, en el área de Tiro, se han reecuperado dos cadáveres en un edificio de cuatro plantas que fue blanco de un ataque aéreo, y continúan las operaciones de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.
Otros bombardeos en áreas sureñas se han saldado con cuatro muertos y nueve heridos en la población de Burg al Shomali, y con dos fallecidos y seis heridos en Deir Antar. En cuanto a los suburbios del sur de Beirut, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública ha informado de que las incursiones israelíes han causado 17 heridos.
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días han causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados. Hizbulá, por su parte, ha estado perpetrando ataques de impacto limitado contra el norte de Israel, siendo el de este miércoles el de mayor alcance hasta el momento.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.
-
0:25
La inteligencia estadounidense afirma que el gobierno iraní no corre riesgo de colapso, según Reuters
La inteligencia estadounidense indica que el liderazgo de Irán se mantiene prácticamente intacto y no corre riesgo de colapso en un futuro próximo tras casi dos semanas de incesantes bombardeos estadounidenses e israelíes, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Una multitud de informes de inteligencia ofrecen un análisis consistente de que el régimen no corre peligro de colapso y mantiene el control de la opinión pública iraní, ha afirmado una de las fuentes, todas ellas bajo reserva de anonimato para poder hablar sobre los hallazgos de la inteligencia estadounidense. El último informe se completó en los últimos días, según la fuente.
Con la creciente presión política por el alza de los precios del petróleo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que pondrá fin "pronto" a la mayor operación militar estadounidense desde 2003. Sin embargo, encontrar un final aceptable para la guerra podría ser difícil si los líderes de línea dura de Irán permanecen firmemente atrincherados.
Los informes de inteligencia subrayan la cohesión del liderazgo clerical iraní a pesar del asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes. Funcionarios israelíes, en conversaciones a puerta cerrada, también han reconocido que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno clerical, según ha declarado a Reuters un alto funcionario israelí.
Las fuentes han enfatizado que la situación sobre el terreno es inestable y que la dinámica dentro de Irán podría cambiar. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia Central de Inteligencia han declinado hacer comentarios. La Casa Blanca no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.
-
0:20
Carlos Cuerpo asegura que las condiciones comerciales de España con EE.UU. son "las mismas que las de los miembros UE"
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado este miércoles por la noche un mensaje de tranquilidad a las empresas y ciudadanos españoles ante las "amenazas" del presidente de EE.UU., Donald Trump, de cortar el comercio con España y ha dicho que "las condiciones comerciales de España con EE.UU. van a ser las mismas que las del resto de estados miembros de la UE".
En una entrevista en el programa El Objetivo, de La Sexta, recogida por EFE, el ministro de Economía ha argumentado que hay "que garantizar que se cumplan los acuerdos y en este caso la competencia de estos acuerdos está en la Unión Europea".
"Tenemos unidad por parte de la UE en cuanto a la protección de los intereses de cada uno de los estados miembros y esto es lo que garantiza que las condiciones comerciales de España van a ser las mismas que las del resto de estados miembros", ha añadido Cuerpo.
En cuanto a las críticas de Trump en las que ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha portado muy mal con la OTAN", Cuerpo ha afirmado que España "está cumpliendo con sus compromisos con la OTAN, está siendo un aliado confiable y cubriendo la parte de gasto de cobertura de las capacidades de defensa que le corresponde".
En este sentido, el ministro ha explicado que "España en estos últimos años es de los países que más ha incrementado su gasto en defensa". "Hemos adelantado el compromiso de llegar al 2% del PIB del 2029 al 2025 -ha dicho-. Estamos haciendo ese esfuerzo adicional y por lo tanto España es un socio confiable y un aliado también confiable en materia de seguridad y defensa".
-
00:17
La ONU prioriza condenar ataques de Irán a pedir a todas las partes que paren su ofensiva
El Consejo de Seguridad de la ONU ha priorizado este miércoles dar su apoyo a una resolución, presentada por Baréin, que condena los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, no mencionados en el texto, a una, presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a poner fin a la ofensiva.
El texto contra los bombardeos iraníes salió adelante con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano. Rusia y China se abstuvieron por considerar que esa resolución estaba "desequilibrada" y que era "sesgada y parcial". "Confunde la causa y el efecto", ha declarado el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.
Mientras, el documento ruso, que no mencionaba a ningún país "intencionadamente" con el objetivo de encontrar el "consenso", solo ha contado con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano (Rusia, China, Somalia y Pakistán), el voto en contra Letonia y de Estados Unidos y 9 abstenciones, entre ellas la de Francia, Reino Unido y Colombia.
El documento aprobado, presentado por Baréin en nombre de Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, "exige" a Irán que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos". La resolución, que antes de la votación contaba con el respaldo de 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, pide al país persa que cumpla "plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional" y defiende "la integridad territorial, la soberanía y la independencia política" de los países afectados.
El embajador bareiní ante la ONU, Jamal Alrowaiei, ha afirmado que este resultado demuestra la "firmeza" de la comunidad internacional frente a "los ataques injustos y hostiles de Irán".
-
0:13
Australia estudia liberar petróleo de sus reservas tras solicitud de la AIE
El Gobierno de Australia está ultimando su respuesta a una solicitud de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por el aumento de los precios del crudo.
La AIE ha acordado recientemente una liberación coordinada de hasta 400 millones de barriles de petróleo entre sus 32 países miembros, entre ellos Australia, con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado energético mundial. La medida busca evitar un repunte más pronunciado de los precios ante el temor de que los ataques atribuidos a Irán sigan obstaculizando las exportaciones de petróleo desde Oriente Medio, una de las principales regiones productoras del mundo.
El ministro de Energía australiano, Chris Bowen, ha indicado en una rueda de prensa que el Ejecutivo está evaluando la petición y que cualquier decisión se tomará teniendo en cuenta el interés nacional. El enfoque del Gobierno es garantizar que el combustible doméstico llegue a donde se necesita, a un precio asequible, ha señalado Bowen.
La solicitud de la AIE es de carácter voluntario y permite que cada país miembro responda según sus circunstancias nacionales, explicó la fuente. En el caso de Australia, una eventual participación no implicaría enviar petróleo al extranjero, sino recurrir a sus reservas existentes dentro del país.
"Si Australia se suma a esta acción, no estará obligada a enviar combustible fuera del país, sino que utilizaría sus reservas domésticas para contribuir a aliviar la presión en el mercado global", ha añadido el portavoz. La última vez que la AIE coordinó una liberación de reservas de esta magnitud fue tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando varios países recurrieron a sus existencias estratégicas para estabilizar los mercados energéticos internacionales.
-
0:10
Un ataque con drones causa un gran incendio en el puerto de Salalah en Omán
Un ataque con drones ha provocado este jueves un incendio en tanques de combustibles del puerto de Salalah, en Omán, en un incidente que Irán ha afirmado estar investigando debido a que ese país del golfo Pérsico es "amigo y hermano". La Autoridad de Defensa Civil de Omán ha informado de que sus equipos están trabajando para extinguir el fuego con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las compañías que operan en la zona, pero ha avisado de que puede "llevar algún tiempo".
El incendio se ha producido después de que la televisión omaní reportara que drones hayan atacado tanques de combustible en el puerto de Salalah. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha adveertido este miércoles que los puertos y centros económicos del golfo Pérsico "serán atacados como objetivos legítimos" si Estados Unidos cumple su amenaza contra los puertos iraníes.
No obstante, los ataques iraníes han ido dirigidos hasta ahora principalmente contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, pero no tanto contra Omán, país con el que Teherán mantiene buenas relaciones. Por ello, un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, citado por la televisión iraní, ha indicado que el incidente en el puerto omaní resulta "sospechoso" y va a ser investigado, ya que las Fuerzas Armadas de Irán respetan "la seguridad nacional y la soberanía de Omán".
El sultán de Omán, Haizam bin Tariq, se ha quejado este miércoles ante el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, por los ataques contra su territorio y ha urgido a "detener la escalada y priorizar el diálogo y la diplomacia".
-
0:06
Irán asegura haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.
En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo de élite de Teherán, la Guardia revolucionaria asegura que esta operación conjunta ha alcanzado 50 objetivos en Haifa, Tel Aviv y Beersheba, en el sur de Israel.
Es la primera vez que Irán confirma de forma directa un ataque coordinado con Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Teherán, aunque ambos han atacado de forma constante Israel desde que empezó la guerra.
Hizbulá entró en el conflicto dos días después de que Estados Unidos e Israel bombardearan conjuntamente Irán con ataques de alcance limitado contra el norte de Israel como represalia por la ofensiva en Irán y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.
-
0:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.